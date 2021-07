Im Jubiläumsjahr bringt der CDU-Stadtverband hochkarätige Redner nach Donaueschingen: Ralph Brinkhaus am 20. Juli und Annette Schavan zum Jubliäumfest am 14. August.

Der CDU-Stadtverband Donaueschingen feiert in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum und bringt sich in den Bundestags-Wahlkampf ein. Beide Themenbereiche bilden hochkarätige Redner ab, die die Donaueschinger CDU in den nächsten Wochen verpflichten