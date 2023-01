Die Polizei dein Freund und Helfer. Wie oft die Polizei tatsächlich hilft – und vor allem, womit sie es dabei im Städtedreieck so zu tun bekommt, das haben wir uns einmal genauer angesehen.

Cannabis-Plantage auf Militärgelände

Bei einer Übung entdecken Soldaten des Donaueschinger Jägerbataillons 292 eine Cannabis-Plantage – auf ihrem Übungsgelände. | Bild: Roland Sigwart

Da staunten einige Soldaten des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen im September nicht schlecht: Als sie bei auf dem Übungsgelände zwischen Donaueschingen und Grüningen unterwegs waren, stießen sie auf einen merkwürdig anmutenden Bewuchs mitten im Wald. Entdeckt hatten sie eine Cannabis-Plantage zwischen Büschen und Tannen. „Wir haben das mitbekommen und ich habe es dann der Polizei gemeldet“, erklärt Phillipp Riedl, Presseoffizier des Jägerbataillons. Mittwochnacht, 14. September, habe schließlich die Durchsuchung des Geländes stattgefunden, erklärt Jörg Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Dabei sei die Plantage mit 25 Pflanzen sichergestellt worden.

Die mysteriösen Knallgeräusche

Woher kommen die Knallgeräusche? Am Samstag, 12. November, sind laute Schläge in der Stadt zu hören – eine Spur führt dabei unter die Schellenbergbrücke. | Bild: Simon, Guy

Etliche Donaueschinger hören laute Kanonenschläge am Samstag, 12. November. Woher genau sie kommen, darüber herrscht allerdings Verwirrung. Zeugen wollen die Quelle an verschiedenen Orten in der Stadt ausmachen. Bei der Stadt ist für den Tag ein Feuerwerk offiziell angemeldet. Jedoch gibt es wohl noch eines – illegal.

Unter der Schützenbrücke werden Kracher gezündet, deren Lautstärke enorm zu wirken scheint. „Bei uns sind an diesem Abend mehrere Anrufe eingegangen, wir konnten allerdings nichts feststellen“, sagt Thomas Knörr, Leiter des Donaueschinger Polizeireviers. Auch die Pilsbar habe man überprüft, was nichts ergeben habe. Dorthin sollen einige Verdächtige gegangen sein.

Kokain im Blut – und der Tasche

Nach der Kontrolle durch den Zoll gibt es Konsequenzen für einen 53-Jährigen und seinen Mitfahrer. Sie waren den Beamten am Mittwoch, 9. Februar, auf der B31 bei Bräunlingen mit Kokain ins Netz gegangen. Die Beamten bemerkten schließlich, dass der Fahrer wohl unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht.

Fataler Farb-Irrtum

Einem möglicherweise fatalen Irrtum erlegen ist laut Mitteilung der Polizei ein Mann im März, der Farbverunreinigungen auf der Hüfinger Hohenstraße beseitigen wollte. Bei einer Anlieferung von Farbeimern auf einem Lastwagen waren mehrere auf die Straße gefallen und Farbe war ausgelaufen. Ein 46-Jähriger spülte sie in einen Abwasserschacht, da er annahm, dass dieser in die örtliche Kanalisation führt. Dabei handelte es sich jedoch um einen Ablauf für Oberflächenwasser, der direkt in der nahe gelegenen Breg mündete. Dadurch gelangte die Farbe in den Fluss.

Exhibitionist vor dem Aquari

Bereits am Ostermontag, 18. April, ist ein Exhibitionist in Hüfingen auf der Hohenstraße aufgetreten. Wie die Polizei mitteilt, habe ein bislang Unbekannter gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Freizeitbad Aquari ein 10-jähriges Mädchen angesprochen und sei mit ihr vor den Eingang gelaufen. Dort habe sich der Unbekannte hinter ein Plakat gestellt, seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil entblößt. Das Kind rannte weg, sah den Mann jedoch wenig später wieder, als er mit einem hellgrauen Auto an ihr vorbeifuhr.

Mit Knie auf den Hals

Ein 32-jähriger Mann ist in der Stadionstraße auf Höhe des Kreisverkehrs am Bildungszentrum am Sonntagmorgen, 8. Mai, gegen 4 Uhr, offenbar von einer zehnköpfigen Gruppe angegriffen worden, teilt die Polizei mit. Eine männliche Person aus der Gruppe habe den Mann gewaltsam auf den Boden gebracht, ein weiterer Unbekannter habe ihn mit einem Knie am Hals festgesetzt. Nachdem die Täter daraufhin etwas Bargeld und sein Handy Galaxy S20+ erbeutet hatten, machte sich die Gruppe in unbekannter Richtung aus dem Staub. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gruppe greift am Riedsee an

Wegen einer Streiterei zwischen feiernden Personen im Juni am Riedsee hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Wie ein 31-jähriger gegenüber der Polizei angab, wurde er gegen 2 Uhr nachts bei einer Feier zusammen mit seinen Bekannten von einer dreiköpfigen Personengruppe, die Ihnen nicht bekannt war, plötzlich angegriffen. Hierbei habe er offenbar mehrere Faustschläge einstecken müssen, wodurch er leicht verletzt worden sei.

Kurz darauf haben sich die drei Verdächtigen laut Polizei wieder davongemacht. Später habe er dann festgestellt, dass sein und ein weiterer Geldbeutel mitgenommen wurde. Der Verdacht gehe in Richtung der Unbekannten, die nicht näher beschrieben werden können. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

Holz blockiert die Straße

Stamm für Stamm wird auf ein Ersatzfahrzeug geladen. Die zweispurige Bundesstraße in Richtung Bad Dürrheim ist rund 90 Minuten gesperrt. | Bild: Sprich, Roland

Auf der B27/B33 ist im Februar ein großer, mit Baumstämmen beladener Lastwagen-Anhänger umgekippt, im Bereich der zweispurig ausgebauten Strecke zwischen Donaueschingen-Süd und -Mitte. Laut Polizei fuhr der Langholztransporter gegen neun Uhr in Richtung Bad Dürrheim. Der Anhänger geriet in Höhe Allmendshofen aus ungeklärter Ursache ins Schlingern, schaukelte sich auf und kippte um. Etwa 40 Holzstämme rollten über die Fahrbahn.

Ähnliches geschah im November wieder: Ein Langholzlastwagen kippte auf der Abfahrt B27/Auffahrt zur A864 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim wegen einer gebrochenen Feder um – und alle geladenen Holzstämme landeten im Straßengraben. Etwa zwei Stunden war die Straße gesperrt.

Autofahrer-Duell eskaliert

Zwei Autofahrer sind an einem Samstagmorgen im Juli, gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße in Oberbaldingen aneinandergeraten. Auf Höhe der Immenhöfe eskalierte die Situation schließlich weiter. Wie die Polizei meldet, sei ein 43-Jähriger mit einem Mercedes Vito auf der Kreisstraße von Öfingen kommend in Richtung Pfohren unterwegs gewesen. In Oberbaldingen habe der Mann einen vor ihm fahrenden ebenfalls 43 Jahre alten Fahrer eines Hyundai sowie ein davor befindliches Taxi überholt. Der Hyundai-Fahrer sei hupenderweise hinter dem Vito hergefahren und habe ihn am Ortsausgang überholt.

Noch vor den Immenhöfen habe der Vito-Fahrer den Hyundai-Fahrer ein weiteres Mal überholt, obwohl der Hyundai sich inmitten der Fahrbahn befunden habe. Auf Höhe der Immenhöfe bremste der Fahrer des Vito seinen Wagen abrupt ab, wodurch der verfolgende Hyundai-Fahrer in das Heck des Busses krachte. Schaden: rund 19.000 Euro. Verletzt wird niemand.