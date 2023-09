Wir schreiben das Jahr 1968. Drei Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums üben täglich stundenlang auf ihren jeweiligen Instrumenten, bis sie davon überzeugt waren, das Handwerkszeug zum Zusammenspiel zu besitzen.

Tom Bayer, Fridolin Heizmann und Michael Sixt entwickeln Ehrgeiz. Kurz darauf werden die Proben auf zusammengebastelten und geliehenen Verstärkern in der Garage eines Musikervaters auch leidlich öffentlich.

In dieser Zeit soll das Verhältnis zu den Nachbarn aufgrund des ungewohnten Geräuschpegels stark abgekühlt sein, witzelt heute Michael Sixt.

Burning Flash 1969 im ehemaligen Sternensaal Donaueschingen (von links): Tom Bayer, Fridolin Heizmann, Michael Sixt. | Bild: Archiv Sixt

In einer Liga mit den Stones

55 Jahre ist es her, als sich die drei Jungs den Bandnamen Burning Flash verpassten und als Blues-Rockgruppe mit einstudierten Songs der damaligen Idole Hendrix, Creams und Rolling Stones die ersten Auftritte hatten. Es war die Zeit der Beatles und auch Eric Clapton begeisterte schon mit seine Blues-Gitarrenriffs.

Burning Flash 2019 (von links): Mathias Ketterer, Tom Bayer, Michael Sixt. | Bild: Barbara Sixt

Damals hätte wohl jeder ungläubig den Kopf geschüttelt, wenn jemand die wilde Vermutung geäußert hätte, die drei würden noch 55 Jahre später aktiv auf der Bühne stehen.

Aber genau das passierte tatsächlich: Ihrer Leidenschaft sind die Donaueschinger treu geblieben. Tom Bayer und Michael Sixt gehören 2023 noch der Urbesetzung an, mit dabei ist der Bassist Mathias Ketterer, der den mittlerweile verstorbenen Bassmann Fridolin Heizmann ersetzt hat.

Die Rockgruppe Burning Flash hat zwar in der Zwischenzeit immer wieder ein paar Jahre Pause eingelegt, sich aber nie aufgelöst. Gegenüber den Stones lediglich „fünf Jahre dienstjünger“, wie Sixt betont, geben Burning Flash am Samstag, 30. September im evangelischen Gemeindehaus ihr Geburtstagkonzert. Die älteste Baaremer Band – zumindest nach Angaben von Burning Flash – feiert ihr 55-jähriges Bestehen.

Das Konzert Die Band Burning Flash gastiert am Samstag, 30. September, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Irmapark und feiert dort ihr 55-jähriges Bestehen. Einlass 18 Uhr, Eintritt zehn Euro. Die Band spielt die Kultsongs der 1960er und 1970er Jahre, aber auch Interpretationen jüngerer Protagonisten wie Popa Chubby, Sean Costello und Stevie Ray Vaughan. Der Bluesrock, wie ihn die Jungs von Burning Flash spielen, habe nichts von seiner Kraft und Attraktivität verloren, heißt es in einer Mitteilung der Band.

Die Gründungsmitglieder Tom Bayer und Michael Sixt sind mittlerweile alte Hasen im Showgeschäft, haben in verschiedenen Bands gespielt und unzählige eigene Projekte auf die Bühne gebracht.

Aber die Songs der 1960er Jahre und ihre damaligen Auftritte im ehemaligen Sternensaal und in der Diskothek Black Horse haben die beiden Musiker so stark geprägt, dass ein gemeinsamer Auftritt als Burning Flash immer wieder ein Highlight in ihrem Musikerleben darstellt.

Alter Blues wird ganz frisch saniert

Mathias Ketterer ist inzwischen zu einem vollwertigen Burning-Flash-Mitglied geworden. Die drei spielen den Blues der 1960er und 1970er Jahre mit so viel Frische und Enthusiasmus, dass bei ihren Konzerten regelmäßig die Post abgeht.

Dabei blicken alle drei Musiker blicken auf eine eindrucksvolle Karriere zurück: Tom Bayer war und ist in diversen Rock- und Jazzgruppen aktiv und arbeitet heute als gefragter Keyboarder, Percussionist, Schlagzeuger und Musiklehrer. Seine Konzerte mit dem Starsaxophonisten Bernd Konrad sind legendär, die gemeinsamen Auftritte mit dem Schlagzeuger Oliver Felbinger immer ein Erlebnis.

Michael Sixt spielte ebenfalls in zahlreichen Formationen. Er ist Gitarrist der Bluesrock-Band BBs Bluesmile und Mitorganisator des Troisdorfer Bluesclubs, in dem international renommierte Bands auf der Bühne stehen. Mathias Ketterer blickt ebenfalls auf eine lange Banderfahrung zurück und ist im süddeutschen Raum ein gefragter Bassist.