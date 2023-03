Donaueschingen vor 1 Stunde

Buntes Blumenmeer gegen den Winterblues – so schön ist der Frühling in Donaueschingen

Kann man schon von Frühling sprechen? Zumindest an manchen Stellen in der Stadt sieht es schwer danach aus. Und auch das Wetter soll schon bald noch stärker in dieser Richtung unterwegs sein.