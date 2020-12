Mit den steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Schwarzwald-Baar nimmt auch die Zahl der vom Gesundheitsamt verordneten Quarantänen zu. Am Mittwoch und Donnerstag hat das städtische Ordnungsamt in Donaueschingen und den Ortseilen verstärkt kontrolliert, ob sich Infizierte und Kontaktpersonen der Kategorie eins an die geltende Quarantänepflicht halten.

Donaueschingen Klare Regeln für die Innenstadt: Deshalb herrscht im ganzen Donaueschinger Zentrum Maskenpflicht Das könnte Sie auch interessieren

Hintergrund der Kontrollen war eine Aktion des baden-württembergischen Sozialministeriums. Dieses hatte landesweit zur flächendeckenden Überwachung verhängter Quarantänemaßnahmen aufgerufen. Die Schwerpunktaktion soll die Bevölkerung sensibilisieren, die Quarantäneanordnung zu beachten und gleichzeitig deutlich machen, dass ein Verstoß gegen diese Anordnung bußgeldbewehrt ist und sogar eine Strafanzeige nach sich ziehen kann.

Meinung Einfach mal nicht mehr jammern: Deshalb ist es richtig, in der kompletten Donaueschinger Innenstadt eine Maske zu tragen von Stephanie Jakober Das könnte Sie auch interessieren

In der Donaueschinger Kernstadt und den Ortsteilen gab es nach Informationen der Stadtverwaltung an den beiden Kontrolltagen rund 300 quarantänepflichtige Personen, von denen 176 auf die Einhaltung der behördlichen Quarantäneanordnung überprüft wurden. Vier Mitarbeiter des Amts Öffentliche Ordnung waren hierfür im Einsatz. Der Großteil der Quarantänepflichtigen wurde dabei telefonisch überprüft. Nur wenn die Betroffenen telefonisch nicht erreicht wurden, wurden vom Gemeindevollzugdienst Vor-Ort-Kontrollen nachgeschaut.

OB: Bürger gehen gut und vernünftig mit der Situation um

Erfreulich sei dabei gewesen, dass es keinen einzigen Verstoß gab und alle Personen zuhause angetroffen wurden. „Die häusliche Quarantäne ist eine unerlässliche Voraussetzung im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Covid 19 Virus. Deshalb freuen wir uns über das sehr positive Ergebnis. Es ist ein Beweis dafür, wie gut und vernünftig unsere Bürgerinnen und Bürger mit der ernstzunehmenden Situation umgehen“ so Oberbürgermeister Erik Pauly.

Die Stadt wird die Einhaltung der Quarantäne wie bisher auch weiterhin in Stichproben kontrollieren.