So wirklich viel wollen die Bürger von ihrem OB-Kandidaten Erik Pauly gar nicht wissen. Doch auf die Stadträte ist Verlass, sie dominierten die Fragerunde bei der offiziellen Kandidatenvorstellung und sorgten so dafür, dass es doch noch etwas zu beantworten gab.

Was wollen die Donaueschinger von ihrem OB und dem einzigen Kandidaten bei der Wahl am 19. November wissen? Auch der Mantel der Anonymität zündete bei der offiziellen Kandidatenvorstellung nicht gerade ein großes Feuerwerk an Fragen. Normalerweise