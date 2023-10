Aussprechen? Ja, klingt irgendwie melodisch. Aber schreiben? Da muss man vor lauter „Äs“ ganz genau hinschauen. Darum gleich die Antwort auf die wohl am häufigsten gestellten Frage zu dieser Band, die am 4. November bei „Bühne frei“ dabei sein wird: Der Name der Band „Tschägädies“ leitet sich von dem Lied „Yakety Yak“ der legendären Gruppe The Coasters ab. Wenn man den Titel „Yakety Yak“ in der lokalen Mundart ausspricht, ergibt sich der Name Tschägädies.

1995 startet die Band

Die Geburtsstunde dieser Band war im Sommer 1995 als Timo Reichardt und Patrick Hasenfratz beschlossen, gemeinsam musikalische Wege zu gehen. Ihr erfrischender Sound kam gut beim Publikum an und die Band wurde um ein Schlagzeug erweitert und an Fasnacht 1996 begann die Karriere.

Heute besteht die Band aus den fünf Musikern Timo Reichardt (Kontrabass), Patrick Hasenfratz (Gitarre), Martin Scherer (Schlagwerk), Markus Koch (Gitarre) und Jürgen Gauger (Saxofon).

Der Abend der heimischen Künstler ‚Bühne frei‘ heißt es bei der GUB, die am 4. November um 20 Uhr Künstler aus Donaueschingen in den Strawinsky-Saal einlädt. Mit dabei sind: das Instrumentalquartett Just 4 fun, das Turniertanzpaar Karin und Stefan Bauer, die Sopranistin Ilona Nymoen, die Bühnenkünstlerin Martina Sigl und die Kultband der Region Tschäggedies. Eintrittskarten für den Abend sind im Tourismusbüro für 18 Euro erhältlich.

Die Musiker der Tschägädies sind allesamt um die 50 Jahre alt und keine Donaueschinger Künstler im eigentlichen Sinn, denn sie wohnen allesamt in Löffingen. Dennoch haben sie auch im gesamten Donaueschinger Raum ihre treue Fangemeinde, vielleicht auch deshalb, weil zwei der Bandmitglieder ihren Arbeitsplatz in Donaueschingen haben.

Auftrittsradius von 100 Kilometern

In der Regel wird die Band vor allem für Polterabende, Hochzeiten, Geburtstage und ähnliche Anlässe im Umkreis von bis zu 100 Kilometer engagiert, sie spielt aber auch an Straßenfesten, wie etwa in Geisingen oder Löffingen. Der Auftritt bei „Bühne frei“ ist insofern etwas Besonderes für die Band, da es sich bei diesem Format um ein Stuhlkonzert handelt.

Bei regulären Auftritten rocken und tanzen die Fans vor der Bühne mit. Die Begeisterung für Rock‘n‘Roll und die Musik der 1950er Jahre und die Lust, gemeinsam musikalisch aktiv zu werden, waren ursprünglich der Zündfunke für die Entstehung der Band.

Heute umfasst das Repertoire neben Rock‘n‘Roll-Klassikern auch Hits aus den vergangenen vier Jahrzehnten. Auch eigene Kompositionen sind im Programm wie beispielsweise der mitreißende „Vesperplatten Blues“.

Akrobatische Einlagen gehören dazu

Die Jungs bieten nicht nur was fürs Gehör, sondern glänzen auch mit akrobatischen Einlagen. An oberster Stelle steht für die Band der gemeinsame Spaß nicht nur bei den Proben, sondern auch während ihrer Auftritte, denn die gute Laune kommt auch beim Publikum bestens an.