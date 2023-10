Es fühlt sich stark nach Heimat an, in Donaueschingen aufzutreten. Das sagt Marina Sigl. Sie ist Bühnenkünstlerin, Autorin und fester Teil der deutschsprachigen Poetry Slam Szene.

Sie besuchte das Fürstenberg-Gymnasium

In ihren Venen fließe kein Blut, sondern Buchstaben, heißt es fast ehrfürchtig in der Branche. Ganz schön viel Wertschätzung für die 27-jährige gebürtige Donaueschingerin, die hier aufwuchs, das Fürstenberg-Gymnasium besuchte, Lehramt für Deutsch und Chemie in Konstanz studierte und heute in Stuttgart lebt.

Durch ihre Leidenschaft zu Sprache und Literatur kam sie zum Schreiben. Und landete beim Poetry Slam. Wenn Wikipedia dieses Format als einen literarischer Wettbewerb beschreibt, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden, klammert dies jedoch die emotionale und choreografische Seite dieser Veranstaltungen aus. „Poetry Slam ist für mich das Format, das Literatur wieder lebendig und greifbar macht“, sagt Sigl.

Der Abend der heimischen Künstler Bühne frei „ heißt es bei der GUB, die am 4. November um 20 Uhr Künstler aus Donaueschingen in den Strawinsky-Saal einlädt. Mit dabei sind: das Instrumentalquartett Just 4 fun, das Turniertanzpaar Karin und Stefan Bauer, die Sopranistin Ilona Nymoen, die Bühnenkünstlerin Martina Sigl und die Kultband der Region Tschäggedies. Eintrittskarten für den Abend sind im Tourismusbüro für 18 Euro erhältlich.

Für sie ist Schreiben an sich ein Handwerk, das gelernt, gepflegt und geübt werden muss, für die Kreativität hingegen gibt es kein Rezept. Sie hat es offenbar gefunden.

Marina Sigl schreibt über allerlei Dinge, wie beispielsweise explodierende Schulversuche, Konfliktlösung durch Flucht oder Mückenstiche an besonders unangenehmen Körperstellen.

50 bis 70 Auftritte und Projekte pro Jahr

Sie absolviert etwa 50 bis 70 Auftritte und Projekte pro Jahr. Sie gehören der Spoken Word, ebenfalls ein Genre der darstellenden Kunst, bei dem ein lyrischer Text oder eine Erzählung vor Publikum vorgetragen wird, der Performance Kunst, einer Form der Aktionskunst, und der Literatur an.

Dabei verschlägt es sie durch ganz Deutschland, nach Österreich und die Schweiz, von Zürich bis Hamburg und Wien war schon alles dabei. Und jetzt wieder Donaueschingen. Dort wo ihre Wurzeln sind. Mit dabei hat sie am 4. November ein Best-of-Programm.