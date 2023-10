Der Name ist bei diesem musikalischen Quartett Programm. „Just 4 Fun“, wobei die Ziffer für das englische for, zu Deutsch für, steht, heißt „einfach zur Freude“. Und steht für den Spaß, der beim Musizieren entstehen und bei einem gelungenen Konzert mit dem Publikum geteilt wird.

Der Abend der heimischen Künstler „Bühne frei!“ heißt es bei der GUB, die am 4. November um 20 Uhr Künstler aus Donaueschingen in den Strawinsky-Saal einlädt. Mit dabei sind: das Instrumentalquartett Just 4 fun, das Turniertanzpaar Karin und Stefan Bauer, die Sopranistin Ilona Nymoen, die Bühnenkünstlerin Martina Sigl und die Kultband der Region Tschäggedies. Eintrittskarten für den Abend sind im Tourismusbüro für 18 Euro erhältlich.

Seit nunmehr fast 20 Jahren spielen die Musiker zusammen. Drei der vier Musiker sind sich beim Hüfinger Sommertheater 2003 begegnet. Damals bildeten sie einen Teil der musikalischen Begleitung. Schnell entstand daraus die Idee, gemeinsam mehr zu machen. Die Idee wurde in gemeinsames Proben umgesetzt und mündete 2005 in einem ersten Auftritt in Donaueschingen.

Just 4 Fun – das sind Ralf Widmaier als musikalischer Leiter, der Klavier und Akkordeon spielt, sowie Anita Widmaier Klarinette/Querflöte. Bei diesen beiden Musikern in Hüfingen wird regelmäßig geprobt. Karin Stocker-Werb spielt die Violine und kommt aus Donaueschingen. Seit 2022 ist Steffi Schempp-Demiriz aus Villingen mit dem Cello dabei. Zuvor gab es an diesem Instrument immer wieder Wechsel.

Dabei ist Just 4 Fun kein weiteres klassisches Quartett, sondern ein Quartett mit einem Programm, das querbeet über die Stilrichtungen geht.

Bei etlichen Auftritten zu Vernissagen, Geburtstagen, Vereinsfeiern und Pflegeheimen hat sich die Formation vor allem durch die seit 2006 bestehende Reihe „Lyrik trifft Musik“ in die Herzen vieler Zuhörer gespielt. Seither wurde das Repertoire von Pop, Musicals, Jazz, Tango, Klassik und Eigenkompositionen stetig erweitert.

Widmaier schürt die Neugierde

Bei „Bühne frei“ erwartet das Publikum ein Streifzug durch die Welt des Tangos. „Es wird mal impulsiv, mal verrucht, mal melancholisch, dabei immer leidenschaftlich“, schürt Ralf Widmaier die Neugierde.