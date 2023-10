Tanzen ist ihre Leidenschaft. Durch einen Zufall habe sich Karin und Stefan Baur 1988 bei einem Rock‘n‘Roll-Tanzkurs in Köln kennengelernt. Das war der Einstieg in den Tanzsport, die Leidenschaft zum Tanzen ist seitdem ungebrochen und für die beiden immer noch faszinierend.

Karin wurde 1970 in Bonn geboren, Stefan 1964 im alten Krankenhaus von Donaueschingen. Der Umzug von Köln nach Donaueschingen 1990 war nicht nur ein Ortswechsel und der Beginn einer langen Beziehung, es brachte auch eine Veränderung in der Tanzart mit sich.

Wechsel zu den Standardtänzen

Mangels Trainingsmöglichkeit für Rock‘n‘Roll stiegen die Beiden auf Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen um. Die Möglichkeit, sich mit Tanzen emotional auszudrücken, Musik sichtbar zu machen und sich gleichzeitig sportlich zu betätigen führte zu dem Wunsch, sich intensiver mit dem Tanzsport und der dazugehörigen Technik auseinanderzusetzen.

Der Abend der heimischen Künstler Bühne frei „ heißt es bei der GUB, die am 4. November um 20 Uhr Künstler aus Donaueschingen in den Strawinsky-Saal einlädt. Mit dabei sind: das Instrumentalquartett Just 4 fun, das Turniertanzpaar Karin und Stefan Bauer, die Sopranistin Ilona Nymoen, die Bühnenkünstlerin Martina Sigl und die Kultband der Region Tschäggedies. Eintrittskarten für den Abend sind im Tourismusbüro für 18 Euro erhältlich.

An vielen Wettbewerben teilgenommen

2006 tanzten sie ihre ersten Turniere in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen. Die beiden haben dann zunächst in Süddeutschland an Wettbewerben, sind aber auch in die Schweiz und in nördlichere Regionen gereist. Zum Beispiel nach Frankfurt und Berlin.

Karin und Stefan Baur zeigen in den Donauhallen Standdardtänze. | Bild: Tobias Merz

Aktuell tanzen Karin und Stefan Baur überwiegend die Standardtänze Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep. Sie trainieren bei Camps und diversen Workshops, nehmen Privatstunden und arbeiten das gelernte im freien Training gemeinsam auf.

Hobby zum Beruf gemacht

Karin hat inzwischen ihr Hobby zum Beruf gemacht und ist als Trainerin in den Bereichen Tanzsport, Präventionssport und Rehasport in der Region tätig. Stefan hat 2021 im Quellhöfle die Bilder-Rahmen-Manufaktur eröffnet und engagiert sich im Gewerbeverein Donaueschingen als Vorsitzender.

Donaueschingen Mann in Böblingen zerrt Kind in VW-Bus: Besteht ein Zusammenhang zum Donaueschinger Vorfall? Das könnte Sie auch interessieren

„Es hat uns sehr gefreut, als wir von Claudia Weishaar gefragt wurden, ob wir bei der tollen Veranstaltung Bühne frei teilnehmen möchten und haben spontan zugesagt. Es ist immer ein besonderes Erlebnis vor heimischem Publikum zu tanzen. Allerdings ist es auch eine Herausförderung auf der Bühne im Strawinsky Saal.“

Die Standarttänze werden üblicherweise nicht auf einer Bühne, sondern zentral im Raum auf eine Fläche rund zehn auf 20 Meter getanzt, für „Bühne frei“ mussten die Choreografien auf eine Bühne mit einer Fläche von vier auf zehn Meter angepasst werden.