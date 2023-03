Die Gemeinde Brigachtal sieht großen Jubiläumsfeierlichkeiten entgegen. So wird sich im kommenden Jahr der Zusammenschluss der Teilorte Klengen, Kirchdorf und Überauchen zum 50. Mal jähren. Das ist Grund genug, dieses Ereignis übers ganze Jahr 2024 gebührend zu feiern. Neben den üblichen Events wie Dorffest und Naturparkmarkt gibt es dazu viele Extra-Veranstaltungen.

„Wir sind voll motiviert und freuen uns schon jetzt auf ein tolles Jahr 2024“, sagte Rathausmitarbeiterin Annette Hengstler bei einer Vorstellungsrunde des Festausschusses im Rathaus, der zusammen mit Bürgermeister Michael Schmitt die Fäden dieses Jubiläums fest in Händen hält. Zum Organisationsteam gehören auch Christine Schafbuch (Gemeinde), Daniela Effinger und Carmen Schultis-Mäuer (beide Musikverein), Gertrud Doser und Martin Butz (beide FC) sowie Florian Effinger (freiwillige Feuerwehr). Es wird bereits kräftig organisiert und die einzelnen Veranstaltungen festgezurrt.

Starten wird das Jahr 2024 mit einem großen Neujahresempfang am 12. Januar. Als Gastredner wird Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetages, zu den Gästen sprechen. Im April 2024 will der Brigachtaler Musikverein sein Jubiläumskonzert geben. Dann wird erstmals auch die neue Brigachtal-Hymne erklingen, die der bekannte österreichische Komponist Thomas Asanger aus Linz komponiert hat.

Groß gefeiert wird am 8. und 9. Juni 2024. Zunächst will der Freundeskreis Essey-les Nancy auf 40 Jahre Freundschaft anstoßen. Einen Tag später steht ein weiterer Höhepunkt an, geplant ist ein großes Gemeindefest auf dem Rathausplatz mit kunterbuntem Miteinander und vielen Attraktionen für alle Bewohner.

Der Haupttag ist dann aber der 1. Oktober 2024. An diesem Tag vor genau 50 Jahren wurde die Gemeinde Brigachtal im Rahmen der Gemeindereform offiziell aus der Taufe gehoben. Aus diesem Anlass wird es in der Kirchdorfer Froschberghalle einen offiziellen Festakt mit vielen illustren Gästen aus Politik, Wirtschaft und der Vereinswelt geben. Zu guter Letzt wird auch eine Jubiläumsschrift erscheinen. Geplant ist ein Werk mit vielen Bildern und einigen Geschichten. Daran mitwirken werden Annette Hengstler, Jörg Dieter Klatt, Hans-Jürgen Götz, Josef Vogt, Gerhard Käfer und Wilfried Dold von der Druckerei, Vöhrenbach.

Eine kreative Aktion plant Annette Hengstler. Sie will 200 Skulpturen im Mini-Format des Brigachtaler Bären beim Steinmetz- und Bildhauermeister Humbert Müller aus Tannheim in Auftrag geben. Diese können dann erworben und anschließend beliebig bemalt werden. Daraus ergibt sich dann ein kleiner Wettbewerb; die am schönsten bemalten Bären werden prämiert, wie es jetzt im Rathaus hieß. Beschließen wird das Festjahr eine rauschende Silvester-Party im Dorfhaus, die unter dem Motto „50 Jahre Brigachtal im Licht“ steht. Neben einem kulinarischen Hüttendorf und Festessen wird es um Mitternacht eine Laser-Show bei der neuen Kita Bondelbach geben.