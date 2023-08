Früher, sagt Joachim Ledwig, sei er manchmal belächelt worden. Damals, als zum Jahresende 1997 das Klimaschutz-Protokoll von Kyoto beschlossen wurde. Ende der 1990er Jahre, als er noch Ingenieur bei der Fürstenberg-Brauerei war. Damals, als er die Idee hatte, die Abwärme aus der Brauerei nicht ungenutzt in die Atmosphäre zu schicken, sondern als Nahwärme zu nutzen, was auch prompt umgesetzt wurde.

Nachfrage zieht an

Heute wird Ledwig längst nicht mehr belächelt. Heute wollen neue Kunden bei der von ihm gegründeten Gesellschaft Brigachschiene Nahwärme beziehen. Weil die Nachfrage kontinuierlich steigt, rollen auf dem Firmengelände beim Bahnhof nun die Bagger an.

Spatenstich für die neue Hackschnitzelanlage. Im Bild von links Bauleiter Niklas Heine, Andreas Luksch (Brigachschiene), Architekt Norbert Zeilnhofer, Christoph Engesser, technischer Leiter der Brigachschiene, Tobias Ginter vom Ingenieurbüro Ledwig, Bürgermeister Severin Graf, Joachim Ledwig, Stadtbaumeister Christian Unkel, Statiker Markus Gilly, EGT-Vorstandsmitglied Jens Buchholz und Bauunternehmer Ingo Hermann. | Bild: Göbel, Nathalie

Hier entsteht in den nächsten Monaten eine neue Hackschnitzelanlage, für die nun der Spatenstich stattfand. Der Zeitplan ist ehrgeizig: Ende Oktober wird die Kesselanlage geliefert. Das Gebäude um sie herum entsteht in Fertigbauweise, erstellt von der Firma Hermann aus Furtwangen.

Der dritte große Meilenstein

Die Investitionskosten betragen rund 2,3 Millionen Euro, sagt Joachim Ledwig. Der Bau der Hackschnitzelanlage sei der dritte große Meilenstein in der Geschichte der Brigachschiene. Genau elf Jahre sei es nun her, dass im August 2012 mit dem Bau der Energiezentrale in der Friedrich-Ebert-Straße begonnen wurde. Hier, im Herzstück der Brigachschiene, produzieren seitdem vier Blockheizkraftwerke Strom und Wärme.

„2012 haben wird mit 110 Kunden angefangen“, blickt Ledwig zurück. „Heute sind es 280, Tendenz steigend.“ Weil die Energiezentrale an ihre Kapazitätsgrenzen stoße, werde sie nun um die Hackschnitzelanlage mit einer Leistung von zwei Megawatt erweitert. Der Kessel leiste damit so viel wie zwei Blockheizkraftwerke.

Unbehandeltes Holz im Kessel

Gefüttert werde die neue Anlage mit unbehandelten Hölzern: Abfälle aus Sägewerken und Reste aus dem heimischen Forst, wofür entsprechende Verträge bereits unterzeichnet seien. Die Hackschnitzelanlage, gebaut von einer Schweizer Firma, entspreche dem neuesten Stand der Technik.

Eichendorffschule geht ans Nahwärmenetz

Profitieren wird davon unter anderem die nahe gelegene Eichendorffschule: Diese braucht eine neue Heizungsanlage. Erste Untersuchungen hätten bereits stattgefunden, sagt Stadtbaumeister Christian Unkel. Da lag es nahe, direkt nachzufragen, als die Erweiterungspläne der Brigachschiene bekannt wurden.

Blick in die Energiezentrale. Von hier aus werden die Kunden der Brigachschiene mit Nahwärme versorgt. | Bild: Göbel, Nathalie

Die Vorteile liegen für Unkel auf der Hand: Anstatt für rund 1,5 Millionen Euro ein neues und komplexes Heizsystem für die Grund- und Werkrealschule mit Ganztagsbetreuung zu bauen, wird die Schule deutlich kostengünstiger an die Brigachschiene angeschlossen. So, wie unter anderem bereits die Rathäuser und auch das Fürstenberg-Gymnasium.

„Ein System, das funktioniert“

„Der Betrieb einer Heizungsanlage ist sehr aufwändig“, sagt Unkel. Zeit, die der Hausmeister der Schule dringender für andere Arbeiten brauche. „Und wir haben ein ökologisch sinnvolles Heizsystem, das funktioniert.“ Da die Anlage vollautomatisiert laufe, müsse sich niemand um den laufenden Betrieb kümmern, erklärt Joachim Ledwig.

Die Hausübergabestation ersetzt bei Nahwärmenutzung den Heizkessel. Im Hintergrund ist ein Metalltank zu sehen, in dem Druckschwankungen ausgeglichen werden. | Bild: Göbel, Nathalie

Dadurch, dass künftig Hackschnitzel genutzt werden, sei man im Brennstoffeinsatz flexibler, was wiederum Kosten sparen. „Ein schlaues und zeitgemäßes Konzept“, urteilt der Stadtbaumeister.

Heizen Mit wie viel Geld vom Staat kann ich beim Heizungstausch rechnen? Das könnte Sie auch interessieren

Oder wie Joachim Ledwig sagt: „Meine Intention war immer die Energieeffizienz. Als jemand, der Energietechnik studiert hat, tut es einfach weh, wenn Energie – und Abwärme ist letztlich nichts anderes – nicht genutzt wird.“