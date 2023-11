Die Planungen sind abgeschlossen, der Terminkalender ist voll, die Fasnet 2024 kann kommen. Die Wolterdinger Bregtal-Glonki starten gestärkt, das heißt mit 24 Neumitgliedern – darunter elf Kinder – in die närrische Hoch-Zeit. So gehören also aktuell 81 aktive und 141 passive Mitglieder dem im Jahr 1957 gegründeten Fasnetverein an, mit dem bei der Jahreszusammenkunft wiedergewählten Führungs-Dreigestirn, Petra Weniger, Ernst Zwick und Claudius Gantert.

Und um auch den Neuen zu zeigen, dass die Bregtal-Glonki eine gesellige Gruppe sind, findet erstmals in ihrer Vereinsgeschichte am Dreikönigstag ab 15 Uhr im Vereinsheim ein Häsabstauben statt. Zum einen soll ausgelotet werden, ob das Häs noch sitzt und vollständig ist, zum anderen soll es ein gemütlicher Mittag werden, an dem auch die Kinder teilnehmen können. Für sie wird eine Bastel-Spielecke eingerichtet, und zudem soll es eine Videovorführung geben, wie die Fasnet vor 30 Jahren in Wolterdingen abgelaufen ist.

Auch der wiedergewählte Kassenwart, Stefan Hu, berichtete Positives. Dank einiger kleinerer Veranstaltungen und der beiden Theateraufführungen habe sich der Kassenstand wieder gut erholt.

Ebenfalls sei auch die gemeinsame Schmutziger-Donnerstag-Hallenfete mit dem Narrenverein Immerfroh nicht unrentabel, und vor allem sei die Fasnet gemeinsam im Ort zu feiern viel schöner, als zu versuchen, etwas als Einzelkämpfer auf die Beine zu stellen, fügte der Kassierer an.

In diesem Zusammenhang bat Ernst Zwick darum, dass gerade die jüngeren Mitglieder, die wohl an diesem Abend oft ins Umland abwandern, im Ort zu bleiben und sich auch beim Arbeitsdienst zeigen. Auch die Wolterdinger Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung, Anne-Rosel Schwarz, freut sich über das gute Miteinander der beiden Fasnetvereine.