Der Graslandfeuerindex hat im Schwarzwald-Baar-Kreis einen Wert von vier erreicht – aber was bedeutet das eigentlich genau?

Es ist Sommer. Und wie das so für diese Jahreszeit ist, steigen auch die Temperaturen. Teilweise auch in extreme Bereiche. Damit einhergehend steigt auch die Gefahr für Brände. So ist der sogenannte Graslandfeuerindex bei einem Wert von vier