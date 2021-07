In einem Sägewerk in Wolterdingen bei Donaueschingen ist am Mittwochmorgen hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr wurde gegen 4 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand. Es handelte sich um ein Holzspänelager. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Umland sind derzeit im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Bild: Sprich, Roland