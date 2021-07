Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch eine Fußgängerampel an der Friedrich-Ebert-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigt. Die Täter rissen oder traten das Bediensteil der Ampel ab und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771/837830 zu melden.