Pfohren

„Blutspur in die Vergangenheit“ – so heißt das erste von Robert Zirlewagen aus Pfohren veröffentlichte Buch

Robert Zirlewagen hat sein Erstlingswerk veröffentlicht. Mit dem Krimi „Blutspur in die Vergangenheit“ erzählt er eine Geschichte, die in der Region spielt. Wie das Buch entstanden ist, ob reale Personen darin auftauchen und was Zirlewagen antreibt, erklärt er dem SÜDKURIER.