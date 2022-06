Der 1946 gegründete Tennisclub hat seit 2016 zirka 500.000 Euro in die Infrastruktur investiert. „Unsere Anlage gehört zu den am besten ausgestatteten weit und breit“, betonte Arno Göpfert. „Darauf können wir stolz sein.“ Er dankte allen, an der Sanierung der Hallen- und Sandplätze Beteiligten für ihr Engagement. Auch der durch Corona bedingte Abwärtstrend bei den Mitgliederzahlen konnte gestoppt werden.

Damit passte diese Erfolgsmeldung bestens als Begleitmoment des Jubiläums. Gleich drei gewichtige Gründe hatten die Donaueschinger Tennissportler, um über Pfingsten vier Tage lang zu feiern: Im vergangenen Jahr hatte der Traditionsclub seinen 75. Geburtstag und das Jubiläum wurde jetzt entsprechend nachgeholt.

Alle Sandplätze saniert

Außerdem sanierte der Verein in der Winterpause alle neun Sandplätze von Grund auf – und genau auf diesen neuen Plätzen wurden jetzt die SWB Open in einer ganz neuen Dimension ausgetragen. „Es war eine rauschende Party mit hochkarätigem Tennissport“, zieht der Vorsitzende Arno Göpfert eine positive Bilanz.

Manfred Weilandt (links) und Arno Göpfert (rechts) überreichen Hansi Jäggle ein Straßenschild mit dessen Namenszug. | Bild: Müller, Jürgen

Nach dem Turnierbeginn und einem abendlichen Warm Up mit Deejay Paul Sanchez im Festzelt hinter dem Clubheim am Freitag, gab es am Samstag auch einen kleinen Festakt zum Jubiläum. Einfallsreich geehrt wurde der Vizevorsitzende Hansi Jäggle. Mit Platzwart Manfred Weilandt überreichte Göpfert dem „Hans Dampf in allen Gassen“ ein Schild mit der Aufschrift Hansi-Jäggle-Weg. Der Dank des Vorsitzenden galt auch dem Platzwartteam mit Markus Schneider und Manfred Weilandt, der Turnierleitung mit Tomas Zivnicek und Marvin Vogt sowie allen Sponsoren.

Der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel lobte das Engagement des Donaueschinger Tennisclubs und insbesondere die Nachwuchsarbeit. Party pur war dann nach dem Buffet mit den Bands Goldregen mit Marvin Vogt an der Spitze und Herrenmusik um Vollblutmusiker Sebastian Schnitzer angesagt, die den Tennissportlern und ihren Gästen kräftig einheizten.

Mit einem Frühschoppen mit einem zünftigen Weißwurstessen startete der Sonntag. Gespielt wurde wegen des Regens in der Tennishalle, während sich der Nachwuchs bei mehreren Aktionen im Festzelt bespaßen ließ.

Über 300 begeisterte Zuschauer

Der dann wieder sonnige Pfingstmontag stand ganz im Zeichen der Halbfinals und Endspiele von Damen und Herren Über 300 begeisterte Zuschauer verfolgten die hochkarätigen und spannenden Finals und feuerten die Akteure kräftig an.