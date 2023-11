Schulstandorte wie Donaueschingen müssen künftig ein Teil der Kosten für Schulsanierungen und Neubauten von Umlandgemeinden einfordern, gemäß der Schülerzahlen aus diesen Orten. Dies geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg im Jahr 2022 hervor.

In Furtwangen zum Beispiel wird das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule für 22,5 Millionen Euro saniert. Umlandgemeinden sollen sich beteiligen. Auf eine freiwillige Einigung mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird gehofft. Zehn Gemeinden sind betroffen.

Ganz ähnlich sieht es in Tuttlingen aus, wo die Gymnasien für rund 73 Millionen Euro saniert werden. 23 Millionen davon müsste die Stadt dem Urteil nach von insgesamt 20 Städten und Gemeinden einfordern. Dagegen hat sich jedoch der Gemeinderat ausgesprochen, des kommunalen Friedens willen und wegen der Art der Finanzierung über die Schülerzahlen.

In Donaueschingen wird die neue Realschule für rund 56-Millionen-Euro gebaut. Welcher Weg wird hier eingeschlagen? Müssen Umlandgemeinden mit Millionenkosten rechnen?

Fakt ist, die Stadtverwaltung hat das Thema nach der Urteilsverkündung 2022 aufgegriffen. Aktuell werde das Thema vom Justiziariat der Stadt geprüft und aufgearbeitet, teilt Sprecherin Beatrix Güninger mit.

Sobald diese Prüfung abgeschlossen ist, werde das Thema dem Gemeinderat vorgelegt. Das Gremium erfährt den aktuellen Sachstand und muss über einen Beschlussvorschlag beraten und beschließen. Eile bestehe insofern nicht, da der Realschulneubau erst begonnen habe und eine Umlandfinanzierung der Nachbargemeinden – nach vorläufiger Prüfung des Justiziariats – noch bis zur Endabrechnung der Baumaßnahme erfolgen könne, so Beatrix Grüninger weiter.

Anzahl der Schüler aus Umlandgemeinden Im aktuellen Schuljahr stammen rund 39 Prozent der Schüler an der Realschule nicht aus Donaueschingen. Gemessen an der Gesamtschülerzahl beträgt der Anteil aus Bräunlingen aktuell rund 13 Prozent und der Anteil aus Hüfingen rund 15 Prozent. Zum Vergleich: In Furtwangen liegt der Anteil auswärtiger Schüler zwischen 38 und 50 Prozent. In Tuttlingen kommen fast 50 Prozent der Schüler aus anderen Kommunen.

Gutes Miteinander ist allen wichtig

Je nachdem, wie Donaueschingen sich entscheidet, ist ein Streit um das liebe Geld nicht ausgeschlossen. Immerhin geht es um Millionen. Beträge, die für kleinere Kommunen kein Pappenstiel sind. Was sagen die Städte Hüfingen und Bräunlingen zu dieser Entwicklung?

„Da das Prüfungsergebnis des Justiziariats und die entsprechende Themenaufarbeitung noch nicht abgeschlossen sind, wurden auch noch keine detaillierten Gespräche mit den Nachbargemeinden geführt“, sagt Beatrix Grüninger, Pressesprecherin in Donaueschingen. Sollte jedoch eine Umlandfinanzierung in Betracht kommen, sei der Stadt aufgrund des guten nachbarschaftliches Verhältnisses sehr viel daran gelegen, das Thema in einem guten Miteinander zu regeln, so die Sprecherin weiter. Die Stadt werde dann auf die Nachbargemeinden zugehen, um eine konstruktive und einvernehmliche Lösung zu finden.

Kritik an rückwirkender Beteiligung

„Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs hat zu großer Verunsicherung im Land geführt und auch zum Streit zwischen vielen Kommunen“, ordnet Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle die Situation ein. Die Stadt hat selbst keine vergleichbare Schule mehr.

Es sei daher wichtig, hier eine tragfähige Lösung zu finden. „Durch eine Änderung der Schulbauförderung soll die Problematik entschärft werden. Problem ist aber, dass aktuell davon keine laufenden oder abgeschlossenen Projekte umfasst sind“, fordert er das Land zum Nachsteuern auf.

Gespräche mit den Nachbarn gab es noch nicht. Aber natürlich habe man das Thema intern in kleiner Runde schon thematisiert. Für ihn ist klar, dass Bräunlingen mit einem Betrag von mehreren Millionen Euro rechnen müsste, sollten die Kosten nach den Schülerzahlen aufgeteilt werden. „Diesen Betrag haben wir aber nicht auf der hohen Kante“, sagt er.

Außerdem sei der Neubau eine alleinige Entscheidung der Stadt Donaueschingen gewesen, ohne jegliche Beteiligung von Bräunlingen. „Daher halte ich das Urteil, dass Kommunen auch bei Projekten die gerade fertiggestellt wurden oder am Laufen sind, mitfinanzieren sollen, für problematisch“, erklärt der Bürgermeister. Mit Blick auf künftige Projekte sei eine Beteiligung von Umlandgemeinde nachvollziehbar. Man hoffe auf eine konstruktive Lösung.

Verständnis für Prüfung

Darauf hofft auch Hüfingens Hauptamtsleiter Erich Lafera und blickt dabei auf die interkommunale Zusammenarbeit auf der Baar, die sich auf viele Bereiche und Aufgaben beziehe und an denen gemeinsam und konstruktiv gearbeitet werde.

„Es ist sachlich nachvollziehbar, dass Kommunen als Schulträger im Sekundarbereich bei Investitionen im Bereich Schulsanierung oder -neubau mögliche Ansprüche überprüfen und im Gremium beraten“, sagt er. Bis hin zu einer Mitteilung über eine Kostenbeteiligung sei jedoch keine Bewertung möglich.