Die britische Sportlerin Mary Marshall startet am Donnerstag, 7. September, 10 Uhr ihren Lauf von der Donauquelle bis nach Wien. Dabei legt sie etwa 905 Kilometer zurück. Aber bei dieser Herausforderung geht es um mehr als nur um eine physische Leistung; es soll laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Donaueschingen eine Gelegenheit sein, andere Menschen, insbesondere Frauen, zu ermutigen, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und Herausforderungen anzunehmen.

Sie sei stolz darauf, für die Success Charity, eine Organisation, die sich der Unterstützung von Überlebenden von Hirntumoren im Kindesalter verschrieben hat, Spenden zu sammeln. Das gemeinsame Ziel lautet, 300.000 Pfund (rund 351.000 Euro) zu sammeln, um ein neues Tele-Rehabilitationsprogramm zu starten. Dieses soll die Lebensqualität erkrankter Kinder erheblich verbessern und ihren Genesungsprozess unterstützen. Mary Marshall lädt Bürger ein, mit ihr an der Donauquelle zu starten und sie zur Motivation auf ihren ersten Kilometern zu begleiten. Die Stadt will sie durch Bürgermeister Severin Graf zwischen 9.30 und 10 Uhr an der Donauquelle verabschieden.