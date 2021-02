Unverändert ist die Zahl der genesenen Personen. 574 Menschen haben in Donaueschingen eine Corona-Infektion überwunden. Im Kreisgebiet hat sich die Zahl der Genesungen binnen zwei Tag um 43 auf 5525 erhöht. Die Zahl der Corona-Fälle insgesamt stieg um 53 auf 5903.

Die Zahlen in Blumberg liegen bei 277 (+1) insgesamt bei 269 Genesungen (+3), in Hüfingen bei 208 insgesamt (unverändert) und 204 Genesungen (+3) sowie in Bräunlingen bei insgesamt 107 Infektionen (+2) und gleichbleibend 103 Genesungen.