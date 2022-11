Am Freitag, den 11.11.2022 fand im Donaueschinger Bräustüble nach einer Corona-Zwangspause die zweite Auflage von „Martini im Wirtshuus“ statt. Musik, Tanzen, Geschichten und gute Laune standen auf der Tagesordnung.

Am Freitag, den 11.11.2022 fand im Donaueschinger Bräustüble nach einer Corona-Zwangspause 2019 die zweite Auflage von „Martini im Wirtshuus“ statt. Musik, Tanzen, Geschichten und vor allem gute Laune standen auf der Tagesordnung. Leider hatten „Ignatz und Severin“ schon früh abgesagt. Etwas irritiert waren die „Stadtstreicher“ als Gastgeber über die nicht ganz zeitnahe Absage des „Fasnet-Komando“ aus Pfohren. Spontan erhielten sie allerdings gesangliche Unterstützung von den anwesenden „Buurekittel“ aus Aasen. Gemeinsam stimmte man das Lied „Schwarzwaldmarie“ an. Und so zogen die „Stadstreicher“ anschließend alleine durch die Räumlichkeiten des Bräustüble und überall, wo sie sich aufstellten, erreichte die Stimmung nach kurzer Zeit einen Siedepunkt.

