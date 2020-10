Die Feuerwehrkapelle eroberte mit ihrem neuen Format „The Show Must Go On“ die Herzen von 500 Zuhören. Den an diversen Formationen engagierten Musikern gelang der kulturelle Wiedereinstieg nach monatelanger Pause aufgrund der Pandemie gelang der kulturelle Wiedereinstieg nach monatelanger Pause aufgrund der. Sie begeisterten ihr Publikum vom ersten bis zum letzten Takt.