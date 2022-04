Die Kostbaar Catering GmbH hat die Bewirtung in den Donauhallen übernommen und wird damit künftig für das kulinarische Angebot bei den Veranstaltungen sorgen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der bisherige Anbieter Günther Kummerländer gibt nach fast zwölf Jahren die Bewirtung an das neue Team weiter, bestehend aus Rainer Bertsche und Holger Kappey aus Brigachtal.

„Wir freuen uns, dass wir ein kompetentes Team für unsere Hallen gewinnen konnten, das sich künftig bei den Veranstaltungen in unseren Donauhallen um das leibliche Wohl der Gäste kümmern wird“, erklärte Oberbürgermeister Erik Pauly bei einem gemeinsamen Gespräch in der neuen Wirkungsstätte des Teams.

Rainer Bertsche ist Inhaber des „Löwen“ in Brigachtal und auch im Cateringbereich seit vielen Jahren erfahren. Gemeinsam mit Holger Kappey, der als gelisteter Caterer an vielen Locations in der Region tätig ist, hat er anlässlich des Donauhallen-Caterings die Kostbaar Catering gegründet.

Vom Familienfest bis zum Großevent

Aufgrund unterschiedlicher Veranstaltungsarten, die in den Donauhallen stattfinden, müssen individuelle Ansprüche und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dabei ist von der einfachen bis zur gehobenen Küche alles gefragt – und auch Veranstaltungen von zehn mit bis zu 2000 Personen gilt es zu bedienen.

Vorfreude auf neue Herausforderung

Man freue sich auf die neue Herausforderung, so sind sich Bertsche und Kappey einig: „Die Räume sind attraktiv und die Vielseitigkeit der Veranstaltungen macht das Tätigkeitsfeld sehr abwechslungsreich. Vom Seminar bis zur gehobenen ‚Fine dining‘-Veranstaltung ist alles dabei und das macht unsere Arbeit hier vielfältig und anspruchsvoll.“

Dabei gilt es nun für die neuen Caterer, auch für neue Veranstaltungsformate offen zu sein. Je nach Veranstaltungsformat wolle man im Austausch mit den jeweiligen Vereinen die individuellen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit prüfen und gemeinsam einen Weg für eine Kooperation suchen. Eine erste Kontaktaufnahme mit einigen Vereinen hat bereits stattgefunden, weitere Gespräche sind geplant.