Ein 22-Jähriger hat am Montag, 19. Dezember, einen Verkehrsunfall auf der Karlstraße verursacht. Laut Polizei sei das gegen 23 Uhr passiert.

Der Mann sei mit seinem Lada in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Dabei habe er einen geparkten Mercedes Vito gestreift und dabei Schaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro verursacht.

Widerstand

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholeinfluss beim Unfallverursacher, was sich in einem Alkoholtest mit über 1,6 Promille widerspiegelte. Als die Beamten den Mann zum Polizeirevier bringen wollten, wehrte er sich gegen die Maßnahme, was ihm jedoch nichts genutzt habe. Er musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Den 22-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.