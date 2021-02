Baar Nur für Abonnenten vor 22 Minuten

„Besser als Sandsäcke zu füllen“: Wie die Wolterdinger Feuerwehr den Hochwasser-Einsatz am Rückhaltebecken erlebt

Noch am Mittwochabend muss die Wolterdinger Feuerwehr abermals ausrücken. Der Pegel steigt und die Straße ins Bregtal wird am Verschlussbauwerk abgedichtet. Wie ist die Arbeit am Damm bei Hochwasser für die Feuerwehr – und wie war das früher?