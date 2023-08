„Euer Jahrgang wollte bei der Abiturfeier neue Wege gehen, und ich gratuliere euch: Ihr habt das fantastisch umgesetzt.“ Mit diesen Worten begrüßte Schulleiter Mario Mosbacher die Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrganges 2023 in der stimmungsvoll und festlich in den Farben Blau, Weiß und Gold geschmückten Aula des Fürstenberg-Gymnasiums, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Erstmals seit langer Zeit fanden die Zeugnisüberreichung und der anschließende Abiturball in der Baarsporthalle als getrennte Veranstaltung statt.

Im Vorfeld der Zeugnisfeier hatte zunächst das Haus Fürstenberg die Gäste zu einem Sektempfang eingeladen, währenddessen sich alle auf dem ebenfalls dekorierten Schulhof auf die Feier einstimmten. In seiner Ansprache gratulierte Schulleiter Mario Mosbacher dem Jahrgang „zu seinem hervorragenden Abschneiden“, wie es in der Pressemitteilung steht. Mit einem Notendurchschnitt von 2,1 – fast 40 Prozent der Absolventen erreichten einen Notenschnitt von 1,9 oder besser – und sehr guten Ergebnissen in den schriftlichen und landeseinheitlichen Abiturprüfungen – teilweise weit über dem Landesschnitt – verlasse ein sehr leistungsstarker Jahrgang das Gymnasium. Lou Awe erzielte dabei die Traumnote 1,0. „Vor allem aber verabschieden wir heute Abend junge Menschen, die uns als Persönlichkeiten in den vergangenen acht Jahren und besonders in der Corona-Zeit sehr ans Herz gewachsen sind“, wird Mosbacher zitiert. Der Schulleiter habe in seiner Rede die Herausforderungen thematisiert, denen sich unsere Gesellschaft aktuell und in Zukunft gegenüber sieht.

Dieser vor ihnen liegende Weg erfordere von den Abgängern ein aktives Einbringen in die anstehenden Debatten und Entwicklungen. „Ich kann euch keine fertige Karte für diesen Weg mitgeben – wohl aber einige grundsätzliche Gedanken.“ Klarheit in der Sprache, die Orientierung an Fakten, Wissenschaft und den Grundgedanken der europäischen Aufklärung sowie der aktive Einsatz für ein demokratisches Miteinander seien solche Wegweiser. Hierbei sollten die Absolventen auf ihr in der Schule erworbenes Wissen und die damit verbundenen Kompetenzen vertrauen – „euer Rucksack ist mit dem Abitur am allgemeinbildenden Gymnasium bestmöglich gepackt“.

Im Anschluss erhielten die Schüler aus den Händen des Schulleiters und ihrer Tutoren das Reifezeugnis, musikalische Vorträge von Alina Dötzkirchner und Lisa Panzini am Flügel umrahmten laut Pressemitteilung die stilvolle und gleichzeitig persönliche Feier.

Das sind alle Abgänger und ausgezeichneten Abgänger Absolventen: Gresa Asllani, Lou Awe, Marvin Bausch, Jessica Birkholz, Svenja Bogenschütz, Sumeja Chemingui, Jenny Dinh, Laura Dinh, Daiana Dobircau, Ana Dominikovic, Alina Dötzkirchner, Samuel Eisele, Evelyn Fahl, Charlotte Fechler, Lea Fleig, Nadine Fluck, Ida Franke, Fabian Fronius, Simon Gleichauf, Julia Gross, Oskar Güntner, Erwin Haas, Paula Hartung, Leni Held, Marc Himmelsbach, Paul Hommer, Eike Hoppe, Fjolla Hoxha, Lasse Kaiser, Selin Karatas, Sebastian Kuntz, Simon Leber, Henrik Lemke, Rijad Ljuca, Evelyn Loos, Laura Lorenz, Nathan Mollin, Pia Mummenthaler, Lisa Panzini, Nicolas Panzini, Lilith Ragg, Luca Ragg, Nele Reich, Yannik Röhl, Katharina Roth, Jolie Rummey, Julia Rumpelt, Max Scheyer, Hannah Schwägerle, Dominik Steblau, Lukas Sturm, Elias Teichner, Lara Tröster, Jonas Vogelbacher, Janik Vosseler, Elyesa Yazici, Manuelka Zurrin.



Lobe (Notenschnitt 1,6 bis 1,9): Ana Dominikovic, Alina Dötzkirchner, Charlotte Fechler, Erwin Haas, Paula Hartung, Lisa Panzini, Nele Reich, Yannick Röhl, Hannah Schwägerle.



Preise (Notenschnitt 1,0 bis 1,5): Gresa Asllani, Lou Awe, Marvin Bausch, Evelyn Fahl, Paul Hommer, Simon Leber, Henrik Lemke, Nathan Mollin, Pia Mummenthaler, Lillith Ragg, Luca Ragg, Lukas Sturm und Janik Vosseler.



Sonderpreise: Gresa Asllani, Preis der deutschen Gesellschaft für Philosophie, Schulpreis Spanisch, Preis für Engagement Schulgemeinschaft; Lou Awe: Scheffelpreis im Fach Deutsch, Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Preis der Emil-Frei-Stiftung für Fremdsprachen, Preis für Engagement Schulgemeinschaft; Marvin Bausch: Preis der Firma Sto (Chemie), Preis für Engagement Schulgemeinschaft; Evelyn Fahl, Preis der Stiftung Humanismus heute; Julia Gross, Preis der Stiftung Humanismus heute; Erwin Haas, Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft; Paula Hartung, Schulpreis Englisch, Preis für Engagement Schulgemeinschaft; Paul Hommer, Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Sportpreis (gestiftet von Familie Zandona), Alfred-Mail-Gedächtnismedaille im Fach Sport, Preis für Engagement Schulgemeinschaft; Simon Leber, Ökonomiepreis gestiftet von Südwestmetall; Rijad Ljuca, Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung; Nathan Mollin, Karl-von-Frisch-Preis; Pia Mummenthaler, Schulpreis Geographie, Preis der Dr.-Fritz-Reimnitz-Stiftung; Nele Reich, Preis der Stiftung Humanismus heute; Yannick Röhl, Sportpreis (gestiftet von Familie Zandona); Lukas Sturm, Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker, Preis der deutschen Gesellschaft für Philosophie, Franz-Schnabel-Medaille im Fach Geschichte; Janik Vosseler, Schulpreis Informatik, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Preis der Emil-Frei-Stiftung für Naturwissenschaften; Elyesa Yazici, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; die goldenen Uhren des Hauses Fürstenberg als Jahrgangsbeste erhielten Lou Awe und Paul Hommer.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler – fast die Hälfte des Jahrganges – die besondere Leistungen erbracht hatten, erhielten Lobe, Schulpreise und Sonderauszeichnungen. Unter diesen befanden sich der Karl-von-Frisch-Preis, die beiden von der Emil-Frei-Stiftung ausgelobten Preise für herausragende Leistungen in den Fachbereichen Moderne Fremdsprachen und Naturwissenschaften, sowie der von der gleichnamigen Stiftung gestiftete Dr.-Fritz-Reimnitz-Preis für herausragende Leistungen in Deutsch und den Gesellschaftswissenschaften. Nicole Nivoley, Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft Donaueschingen, überreichte die Abiturpreise für das Fach Französisch. Erstmals erhielten in diesem Jahr auch Schülerinnen und Schüler, die sich in außergewöhnlichem Maß für die Schulgemeinschaft eingesetzt hatten, eine Auszeichnung.

Haben Preise des Hauses Fürstenberg erhalten: Paul Hommer und Lou Awe (Bildmitte), links Schulleiter Mario Mosbacher, rechts Jörg Martin von Fürstenberg. | Bild: Tim Gehrke

Als Vertreter des Fürstenhauses überreichte Jörg Martin die Goldenen Uhren als Abiturpreis an die beiden Jahrgangsbesten Lou Awe und Paul Hommer. „Wenn Sie auf Ihrem Lebensweg diese Uhren tragen, dann vollbringen diese ein völlig unphysikalisches Wunder. Sie werden Sie schlagartig wieder in Ihre Schulzeit versetzen, all die schönen Erinnerungen an die Mitschüler, Lehrer und das Fürstenberg-Gymnasium zurückbringen“, sagte er laut Mitteilung.

In ihrer anschließenden Rede ließen die beiden Jahrgangsbesten nochmals die Schulzeit Revue passieren, warfen einen trotz aller Herausforderungen optimistischen Blick in die Zukunft und bedankten sich nochmals im Namen des gesamten Jahrganges bei allen Lehrkräften sowie der Schulleitung für die gute Begleitung während der Schulzeit.

„Weiter ging es dann in der Baarsporthalle, und die Gäste staunten nicht schlecht, als sie die äußerst stimmungsvoll und aufwändig dekorierte Halle betraten“, steht in der Pressemitteilung der Schule. Es war ein Buffett aufgebaut, während die Abiturienten in eigener Regie in den kommenden Stunden ein buntes Programm auf die Bühne zauberten – alle Lehrkräfte der Kursstufe erhielten kleine Geschenke, eine Diashow ließ die vergangenen Jahre am FG Revue passieren, Tanzpausen samt kleinem Tanzkurs in Discofox und Walzer sorgten für Bewegung, in einem Pub-Quiz wurde das Wissen der Gäste über die Kursstufe getestet. Und nicht erst beim von Paula Hartung vorgetragenen, emotionalen Poetry-Slam zum Rückblick auf die Schulzeit oder beim Abschlusslied des Jahrgangs wurde laut Rückblick der Schule deutlich: hier ist innerhalb des Jahrgangs und zwischen Schülern und Lehrkräften ein gutes Miteinander gewachsen.