Auf 5000 Euro Schaden bilanziert die Polizei in einer Mitteilung den Unfall in der Mittagszeit auf der Dürrheimer Straße. Da ihm mehrere in der Straße geparkte Autos die Sicht erschwerten, erkannte er einen 51-Jährigen zu spät, der mit seinem Opel in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Skoda stieß gegen die Beifahrerseite des Opels und verursachte dort einen Schaden von rund 4000 Euro.Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 1000 Euro.