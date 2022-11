von Anita Reichart

Die unglücklich verlaufende Schülerbeförderung treibt viele Eltern in Wolterdingen um. Und in Hubertshofen läuft es ebenfalls nicht rund.

So sorgt sich beispielsweise Ramona Vogelbacher, Gemeinderätin und Vorsitzende des Donaueschinger Gesamtelternbeirates, um die Sicherheit der Schüler.

Die beiden Busse, die für die Schüler morgens zur ersten Stunde gedacht seien, würden weder um 7.27 Uhr noch um 7.29 Uhr das Oberdorf und den Hardtweg in Wolterdingen anfahren. Obwohl viele Schüler aus dem Neubaugebiet zur Schule müssten, moniert die Gesamtelternbeiratsvorsitzende.

Ramona Vogelbacher, Elternbeiratsvorsitzende. | Bild: Anita Reichart

Sie habe zwar Verständnis für die Kritik der Anwohner der Siedlung, doch gerade diese beiden Busse seien die wichtigsten und meist genutzten. Gerade für die jungen Schüler sei der Weg bis zur Haltestelle Hauptstraße doch recht weit, fügte sie an.

Eltern hoffen auf Fahrplanwechsel

Der Gesamtelternbeirat Donaueschingen habe dies schon vor einem Jahr, mit Einführung des neuen Fahrplanes, aus dem Nahverkehrskonzept, bemängelt. Dort sei die Aussage gewesen, dass die Zeit nicht reichen würde, um diese Schleife durch die Siedlung zu fahren. Jetzt hofft sie, dass zum neuen Fahrplanwechsel nachgebessert wird.

„Dieser Wunsch ist unserem Straßenverkehrsamt bekannt und wurde bereits intensiv geprüft“, erklärt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes. Es gehe dabei um den Busverkehr zur ersten Schulstunde der Schulen in Donaueschingen. „Leider kann keiner der beiden Busse um diese Zeit den zusätzlichen Fahrweg zur Haltestelle Hardweg übernehmen.“

Der zusätzliche Fahrweg würde gleich mehrere Minuten Zeit beanspruchen und in den Busumläufen sei kein zeitlicher Puffer hierfür vorhanden. „Wenn man dies dennoch umsetzen würde, wäre eine zu späte Ankunft an der Schule die Folge. Ein generelles Vorziehen der Abfahrtszeiten ist ebenfalls nicht möglich, da die Busse zuvor bereits im Einsatz sind“, so weiter.

Weitere Prüfung

Sollte es Fahrplanänderungen bei diesen frühen Fahrten oder den Fahrzeugumläufen geben, so werde der Wunsch erneut darauf überprüft, ob er umgesetzt werden könne. „Für eine aktuelle Realisierung dieses Wunsches, müsste ein zusätzlicher Bus mit zusätzlichem Fahrer für diese zirka 15-minütige Fahrt bestellt werden. Dies ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Unabhängig davon gibt es zu dieser morgendlichen Verkehrsspitze keine verfügbaren Fahrer oder Fahrzeuge“, erklärt Frank

Ist auch nach der Schule begehrt für den Heimweg: Der Bus der Linie 855 fährt von Donaueschingen über Wolterdingen und Hubertshofen nach Mistelbrunn. Die Aufnahme stammt aus dem Januar 2020. | Bild: Wursthorn, Jens

Des Weiteren prangert die Stadtrat-Vertreterin für Wolterdingen an, dass es den Schülern nach wie vor schwer fallen würde, die beiden so nah getakteten Busse zu unterscheiden.

Grund: Den Busfahrern sei es wohl nicht möglich, die Beschriftung am Bus korrekt anzuzeigen. Oft genug stünde „Pause“ dran, was sie schon mit eigenen Augen gesehen habe. Da jedoch nur einer die Real- und Eichendorff Schule anfahren würde, sei dies eine wichtige Unterscheidung, bemängelt sie.

Es handle sich hier zum einen um die Linie 850 (Vöhrenbach – Hammereisenbach – Wolterdingen – Donaueschingen) und zum anderen die Linie 855 ( Mistelbrunn – Hubersthofen – Wolterdingen – Donaueschingen), sagt Heike Frank.

Auf der Linie 855 beginnen die Fahrten teilweise direkt in Wolterdingen. „Da der Bus zuvor in einem anderen Bereich eingesetzt wird, steht während der Fahrt zur ersten Haltestelle in Wolterdingen ‚Pause‘ im Zielschild.“ Dies sei aber grundsätzlich so programmiert, dass zwei Minuten vor der Abfahrt die korrekte Liniennummer angezeigt werde.

„Bei den Bussen der Linie 850, die von Vöhrenbach kommen, wird im Zielschild aber durchgängig die Liniennummer angezeigt. Beschwerden über die Zielschildanzeige liegen uns bisher nicht vor“, so Frank weiter.

Hier werde dennoch kurzfristig eine Optimierung der Anzeige ‚Pause‘ geprüft. „Die Zielschildanzeige im Bus wird aus der Fahrplansoftware gesteuert, der Busfahrer hat darauf also keinen Einfluss.“

Umstiege sind problematisch

Doch Ramona Vogelbacher hatte noch weitere Kritik an der Schülerbeförderung: Es sei auch nach wie vor so, dass die Umstiege in Wolterdingen für die Hubertshofener Schüler oft nicht funktionieren würde.

Die Linie 855 kommt von Bräunlingen und holt auch in Hubertshofen Schüler ab. | Bild: Anita Reichart

Und die Busse seien grundsätzlich überfüllt. Die Schüler aus Bräunlingen hätten herausgefunden, dass sie über Wolterdingen nach Donaueschingen in die Schule fahren können – ohne lästiges Umsteigen in den Bräunlinger Zug und anschließendem Fußmarsch zur Schule. Dies verschärfe die Überfüllung zusätzlich.

Hubertshofener Schul-Pendler sind auch betroffen

Als unglückliche Situation stuft Volker Röhl die Lage für Hubertshofener Schul-Pendler wie seine beiden Kinder ein. Sie fahren mit dem Bus bis an die Wolterdinger Kirche, wo sie dann umsteigen müssen.

Zuletzt sei es öfters vorgekommen, dass die Kinder stehen müssten oder erst gar nicht mitgenommen werden, weil die Kapazität ausgereizt sei.

„Dies ist blöd, man zahlt viel Geld für die Fahrkarte, und wenn die Kinder zu spät zum Unterricht erscheinen, bekommen sie noch einen Anschiss von den Lehrern. Somit bleibt dann nur noch das Elterntaxi übrig“, sagte der Hubertshofener.

Erstmalig aufgetreten

„Diese Situation ist uns ebenfalls bekannt“, sagt Heike Frank. Sie sei in den letzten Wochen erstmalig aufgetreten und habe eine ungewöhnliche Ursache: „Wenn der Ringzug Bräunlingen – Donaueschingen um 7.19 Uhr ausfällt, wie zuletzt aufgrund des Streiks oder durch krankheitsbedingte Ausfälle beim Zugpersonal, fahren die Bräunlinger Kinder mit dem Bus bis Wolterdingen und im weiteren Verlauf bis Donaueschingen. Demzufolge haben in diesem Fall die Wolterdinger Schüler keinen Platz mehr“, so Frank.

Seit dem Bekanntwerden dieses Problems werde die Situation vom Busbetreiber genau beobachtet, es seien auch bereits Zählungen gemacht worden. „Aktuell verkehren die Züge wieder nach Plan und das Problem besteht unseres Wissens nicht mehr.“