von Anita Reichart

Manchmal läuft es anders als man denkt. Der zweite Corona-Lockdown hält die Menschen immer noch in Atem. Es wird früh dunkel. Vergnügungen wie Feste mit Freunden oder auch Essen gehen und Discobesuche sind derzeit tabu.

Was machen unter diesen Umständen eigentlich die Wolterdinger, die bis vor der Corona-Krise treue Leser waren, fragt sich die Leiterin der katholischen Bücherei und stellvertretende Ortsvorsteherin Franziska Dannecker.

Normalerweise kommen montags 20 Familien

Bisher war die öffentliche Einrichtung ein Erfolgsprojekt in der Kirchengemeinde Sankt Kilian. 150 Familien zählten zu Jahresbeginn, trotz Internet und Buchhandlungen, zum festen Kundenstamm der Bücherei, die noch mit Karteikarten arbeitet. Etwa 20 Familien liehen montags Lesestoff aus. Nun seien es bestenfalls noch zehn, zwölf, erzählt Franziska Dannecker. Woran es liegt, kann sie auch nicht sagen. „Büchereien dürfen ja ihre Türe öffnen, und die Hygienevorschriften werden auch streng eingehalten“, fügt sie an.

Es sei schade, denn sie sehe diese außergewöhnliche Zeit auch als Chance, dass eben gerade Eltern ihren Kindern zum Beispiel ab und an mit einer Vorlesegeschichte eine Freude machen könnten. Was ja gerade in der beginnenden Vorweihnachtszeit etwas Abwechslung in den nicht einfachen Alltag und trotz Corona etwas Normalität in die Herzen bringen könnte.

Breites Angebot für alle Altersklassen

Franziska Dannecker betrachtet ihre ehrenamtliche Arbeit, die sie schon seit 16 Jahren und immer noch mit Freude ausübt, als Zusatzangebot für Familien. Sie versuche so gut es gehe, immer auf dem neuesten Stand zu sein. In rund 4000 Medien könne man stöbern. Es gebe Bücher für alle Altersklassen, Bilder-und Jugendbücher, Krimis, anspruchsvolle Literatur. Auch Schullektüre für Referate oder Buchpräsentationen seien zu finden. Eine Leihgebühr werde nicht erhoben, doch für Spenden ist sie dankbar.

Die Bücherei befindet sich im Josefsheim, hinter der Kirche, und ist immer montags von 17.45 bis 20.15 Uhr geöffnet.