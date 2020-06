von Anita Reichart

Die Bauarbeiten an der neuen Haselbuckhalle laufen. Trotz Corona liegt man im Zeitplan, und auch die Kosten im Budgetrahmen, sodass man wohl ohne Nachfinanzierung das Projekt durchziehen kann, verkündete Ortsvorsteher Michael Böhm.

„Das Virus macht es uns nicht leicht, doch bis jetzt läuft dank der vielen helfenden Hände, was auch Seitens der Stadt positiv aufgenommen wird, alles nach Plan“, erklärt der Ortschef stolz. Nach aktuellem Sachstand kann die Halle im Oktober oder November in Betrieb genommen werden. Die Einweihungsfeier findet jedoch dieses Jahr nicht mehr statt. Geplant ist, im Frühjahr 2021 ein Fest mit den Vereinen auf die Beine zu stellen. Für Vorschläge ist die Ortsverwaltung offen.

Mitte September soll – falls es zu keinen Verzögerungen kommt – der Innenbereich fertig gestellt sein. Ende August wird mit der Außenanlage begonnen. Die Hausmeisterstelle konnte bereits besetzt werden. Architekt und Bauleiter in Personalunion, Günter Limberger, bietet an diesem Samstag, 20. Juni, um 9.45 Uhr eine Baustellenführung an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.