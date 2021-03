Donaueschingen vor 44 Minuten

Beherzter Einsatz einer Polizistin rettet ihn: Mann bringt sich an Bahngleisen in Lebensgefahr

Ein Mann hat sich am Mittwochmittag, 3. März, gegen 12 Uhr an Bahngleisen im Bereich der Emil-von-Kessler-Straße in Donaueschingen mehr als leichtsinnig verhalten. Fast hätte er mit seinem Leben dafür bezahlt.