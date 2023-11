Restlos ausverkauft war das Herbstkonzert der Stadtkapelle Donaueschingen im Strawinsky-Saal der Donauhallen am Samstag. Mit der Stadtmusik Schwenningen hatte man einen starken Partner an der Seite und Dirigent Christian Feierabend ging ungewöhnliche Wege.

Den ersten Teil des Konzerts bestritt die Stadtmusik Schwenningen unter Dirigent Wolfgang Wössner, der mit musikalischem Sachverstand, aber auch mit Humor und unterhaltsamen Anekdoten selbst durch das Programm führte. 30 Jahre sei er dort Dirigent, aber noch nie in Donaueschingen aufgetreten. Nach der Eröffnung mit einem amerikanischen Marsch folgte mit „Guidizio Universale“ ein Stück aus der italienischen Spätromantik. Mit den Worten „Wir lieben es, das Publikum zu schocken“ kündigte Wolfgang Wössner mit „Incantation and Dance“ ein experimentelles Stück an, das angesichts der Musiktage gut zu Donaueschingen passe. Es folgten Melodien aus „Indiana Jones“ und „Die Schöne und das Biest“, bevor sich die Schwenninger mit einem „Roxette-Medley“ vom begeisterten Publikum verabschiedeten.

Nach der Pause, die im Foyer durch die Minikapelle überbrückt wurde, startete die Stadtkapelle Donaueschingen mit der Suite „The Greatest Showman“. Danach begann der besondere Teil. Das Licht ging aus, auf einer großen Leinwand wurden drei Filme gezeigt, während die Kapelle musikalisch die Geschichten dazu erzählte. Ein Zwiegespräch mit dem Orchester führte Sylvia Relota in ihrem langen Englischhorn-Solo und erntete großen Applaus für ihr perfektes Spiel auf diesem seltenen Instrument. Höhepunkt des Abends war ein Metallica-Medley mit Gastmusiker Fabian Huger auf der E-Gitarre, unterstützt von Stefan Höfner am Bass und Niklas Lembke am Schlagzeug. Eindrucksvoll verschmolzen die Musiker Rock und Blasmusik zu einer Einheit, bevor das begeisterte Publikum mit der Zugabe „Guten Abend, Gute Nacht“ verabschiedet wurde.

Durchweg positiv waren die Bewertungen der Zuhörer. „Phantastisch war es, von allem war etwas dabei, auch moderne Sachen, alle Achtung! Insgesamt war es eine tolle Veranstaltung“, schwärmt der 85-jährige Donaueschinger Ehrenbürger Hans-Jürgen Bühler. „Ich fand es beeindruckend“, sagt Sabine Mück aus Göppingen und schwärmt weiter vom riesigen Klangvolumen der ersten Kapelle. „Die Stücke waren sauber gespielt. Auch die Stadtkapelle und so etwas wie Metallica habe ich noch nie von einer Blasmusik-Kapelle gehört.“ Vor allem das Englischhorn-Solo habe sie beeindruckt. „Ich habe heute Musik auf höchstem Niveau gehört“, fügt ihr Ehemann Werner hinzu. „Super war es, richtig schön, es hat mir gefallen, die Auswahl der Stücke, die Moderatorin. Es war ein schöner Abend und ich bin froh, dass ich da war“, sagt Julia Mattheis aus Bräunlingen. Jesenia Schleicher aus Aufen fand das Konzert gut, abwechslungsreich, und es habe Spaß gemacht, zuzuhören. „Es war schön und abwechslungsreich. Mir hat es sehr gut gefallen“, stellt Andrea Kleiser aus Bräunlingen fest. Man könne die beiden Musiken nicht vergleichen, jede für sich schön, sagt Andrea Hornung, ebenfalls aus Bräunlingen. „Es war sehr gut und abwechslungsreich, wirklich toll. Auch das Klangvolumen der Räumlichkeit ist super“, schwärmt Markus Öchsle aus Eigeltingen. Patrik Stern aus Niedereschach kommentiert: „Ich bin selbst Musiker. Die zwei Kapellen haben sich in nichts nachgestanden. Durch die unterschiedlichen Arten der Stücke war es ein sehr kurzweiliger, interessanter Abend.“ Auch Werner Zimmermann aus Mönchweiler macht seit über 60 Jahren Musik. „Es waren super Musiker, super Stücke, halt moderne Sachen“, lautet sein Kommentar.

Und was sagt der Dirigent Christian Feierabend? „Das, was wir gemacht haben, war außergewöhnlich. Metallica ist extrem schwer, es war spielerisch eine sehr große Herausforderung. Bei den Filmmusiken mussten die Musiker kleine Fragmente spielen an der richtigen Stelle und für mich war die Herausforderung, dass die Musik exakt zum Film passt. Hierzu muss das Orchester sehr gut eingespielt sein.“

Und wie ist es zu dieser Auswahl gekommen? „Ich wusste, wer mit uns spielt und wollte etwas ganz anderes machen. Und es sind Stücke, die einen Ausdrucksgehalt haben. Metallica steht da wie ein Klotz, beim Englischhorn-Solo ist eine Person da, die einen Dialog führt, etwas erzählt.“