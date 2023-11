Nach wie vor ist die zentrale Platzvergabe für Kindergartenplätze ein großes Thema in Donaueschingen. Auch darum ging es in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats. Sandra Reich, Leiterin des Amtes Bildung und Soziales, brachte den Mitgliedern den Bildungsbericht mit. Im Vergleich zum ersten Halbjahr habe die Warteliste verkleinert werden können, sagte sie. Die aktuell noch vorhandenen 17 Plätze sind ausschließlich in Ortsteilen verfügbar und stellen daher erneut den weiteren Bedarf an Betreuungsplätzen in der Kernstadt dar, geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Zudem steige der Bedarf an der verlässlichen Grundschule und sei besonders bei den Erstklässlern sehr hoch. Zum Schuljahresbeginn 2023/2024 seien die Anmeldezahlen erneut angestiegen. Das Ferienprogramm „Donaukids“ koordiniert und veranstaltet das Kinder- und Jugendbüro. In diesem Jahr sei die Betreuung in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und erstmals auch in den Herbstferien angeboten worden.

Die Zahlen der Ganztagsschüler entwickelten sich stetig, erklärte Sandra Reich laut Pressemitteilung. Der hohe Bedarf spiegele sich auch in den Quoten der Ganztagsschüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl wider. Im Hinblick auf den ab dem Schuljahr 2026/27 geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen will die Verwaltung den Raum- und Personalbedarf weiter ermitteln. Reich erklärte vor den Ausschussmitgliedern auch, dass der Caritasverband die Schulsozialarbeit an den Donaueschinger Schulen übernommen hat. Personalkosten sowie Sach- und Organisationskosten trage die Stadt. Die Angebote des Kinder- und Jugendbüros richten sich an alle Kinder und Jugendlichen aus der Kernstadt sowie den Stadtteilen, hat Sandra Reich laut Pressemitteilung erklärt. Konkrete Angebote seien an der jeweiligen Zielgruppe ausgerichtet.