Nach einer Bauzeit von knapp sechs Monaten sind die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Schützenberg abgeschlossen. Somit sind nun die Vorbereitungen im vierten und letzten Bauabschnitt am Schützenberg für 15 Einfamilienhaus-Bauplätze getroffen, berichtet die Stadtverwaltung Donaueschingen in einer Pressemitteilung. Die Bauplätze an der Carl-Scheu-Straße, die zwischen der Elisabeth-Rothweiler-Straße und der Lukas-Strauß-Straße liegt, sind demnach zwischen 469 und 710 Quadratmetern groß.

Auf einer Fläche von rund 14.000 Quadratmetern wurden sämtliche Leitungen für Wasser, Strom, Breitband und Straßenbeleuchtung sowie die Kanalisation im Trennsystem für die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser verlegt. Außerdem ist das gesamte Baugebiet an die Nahwärmeversorgung angeschlossen worden, so die Stadt.

Erschließung kostet 610.000 Euro

„Wir sind dankbar für die zügige und reibungslose Umsetzung der Arbeiten, denn die Interessenten für die Bauplätze in diesem attraktiven und stadtnahen Wohnbaugebiet stehen bereit. Im nächsten Schritt werden zunächst die Preise für die Bauplätze festgelegt, um dann mit der Vergabe der Plätze im Losverfahren zu beginnen. Wir freuen uns darauf, den Bauherren dann die Freigabe für ihre Bauvorhaben erteilen zu können“, so Oberbürgermeister Erik Pauly.

Die Kosten für die Erschließung liegen einschließlich der Erdarbeiten für Wasserleitungen, der Entwässerung und des Straßenbaus bei rund 610.000 Euro.

Bereits im Februar hat der Gemeinderat entschieden, die Baugrundstücke am Schützenberg im Losverfahren zu vergeben. Die Verwaltung wird alle Informationen zur Bewerbung und dem Vergabeverfahren rechtzeitig und für alle Interessierten einsehbar über die städtische Homepage und die regionalen Medien veröffentlichen, sodass jeder Interessierte die Möglichkeit erhält, sich für die Bauplätze zu bewerben, bekräftigt die Stadt in ihrer Pressemitteilung abschließend.