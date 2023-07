Donaueschingen – Sommerzeit ist Baustellenzeit. Nur wenn die Sonne scheint und es nicht so viel regnet, sind etliche Arbeiten korrekt leistbar. Und so verhält es sich eben auch mit vielen Projekten im Straßenbau.

In Donaueschingen steht ab Donnerstag, 27. Juli, ein solches Vorhaben an. Wie die Stadtverwaltung informiert, beginnen dann die Sanierungsarbeiten am Bahnhofs-Kreisverkehr. Die Arbeiten seien erforderlich, weil die Straßenbeläge teils in sehr schlechtem Zustand seien.

Im Zuge der Maßnahme wird zunächst der komplette Belag bis zur Tragschicht aufgenommen. Anschließend werden die Asphalttragschicht, Binderschicht und Deckschicht erneuert, um auch künftig der hohen Belastung in diesem Bereich standhalten zu können. Die Baumaßnahmen sollen bis Mitte August 2023 abgeschlossen werden.

Sperrung und Umleitung

Wenn ein Kreisverkehr wie jener am Bahnhof betroffen ist, dann müssen dafür auch zwangsläufig Straßensperrungen erfolgen. Die Sanierungsmaßnahme ist daher auch verbunden mit der Vollsperrung der jeweiligen Zufahrten von der Josefstraße, aus Richtung Allmendshofen sowie von der Bahnhofstraße kommend.

Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Anliegerverkehr sei laut Stadt bis zu den Geschäften und Praxen am Karlsgarten möglich.

Was ist mit dem Busbahnhof?

Der Busbahnhof werde ohne Einschränkungen bedient, heißt es aus dem Rathaus. Lediglich die Haltestellen an der Josefstraße können für die Dauer der Baumaßnahmen nicht angefahren werden. Beim Stadtbus (Linie DS 3) entfällt zusätzlich die Haltestelle Karlstraße-Ost, Fahrgäste der Linie DS 3 können jedoch an der Karlstraße West zusteigen.

Der Kreisel und die nahe Ampelanlage sind schon länger im Fokus der Stadtverwaltung. Im Jahr 2020 hat man die zweite Ampel an der Ein-/Ausfahrt vom Parkplatz des Einkaufszentrums in die Bahnhofstraße abgeschaltet, um die Verkehrssituation zu verbessern. Aufgrund der Ampel kommt es oft zu Rückstauungen.