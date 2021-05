Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Batterie explodiert bei Wartungsarbeiten: Zwei Mitarbeiter des Autohauses Südstern werden durch Säure verletzt

Am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, gehen zwei erfahrene Automechaniker an die turnusmäßige Inspektion eines relativ neuen Feuerwehrfahrzeugs. Was danach passierte, versetzte, laut Center-Leiter Markus Dörle, das ganze Team des an der Dürrheimer Straße ansässigen Mercedes-Autohauses in Schock.