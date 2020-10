Nach drei Jahren Bauzeit erstrahlt der Bahnhof in Donaueschingen ab sofort in neuem Licht. Und sichtlich stolz darauf ist Oberbürgermeister Erik Pauly, der im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier unter Corona-Bedingungen sagte: „Das ist ein sehr freudiger Anlass. Für die Stadt war das Projekt am Bahnhof ein Herzenswunsch.“

Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly ist durchaus stolz auf das Bild am Bahnhof. „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben schon lange gemacht“, sagte er. | Bild: Singler, Julian

Rund 11,4 Millionen Euro kostete die barrierefreie Modernisierung des Bahnhofareals. Bund und Deutsche Bahn (DB) beteiligten sich mit 7,84 Millionen Euro, das Land Baden-Württemberg mit 1,22 Millionen Euro und die Stadt Donaueschingen mit 2,36 Millionen Euro. Michael Groh, DB-Leiter Regionalbereich Südwest, sprach von einer „guten Investition in die Zukunft“. Er hob hervor: „Dass eine Kommune für einen Bahnhof so viel Geld bereitstellt, ist außergewöhnlich und keine Selbstverständlichkeit.“

Michael Groh, DB-Leiter Regionalbereich Südwest | Bild: Singler, Julian

Die Gründe für diese hohe Selbstbeteiligung sind vielseitig, erklärte OB Pauly. So profitiere nicht nur der Tourismus von der Sanierung des Bahnhofgeländes, sondern auch für die Erhaltung sowie künftige Neuschaffung von Arbeitsplätzen seien die Maßnahmen ein zentraler Punkt.

Donaueschingen Die neue Bahnhofsunterführung soll zur Visitenkarte der Stadt werden Das könnte Sie auch interessieren

Was alles gemacht wurde? Im Rahmen des ersten Bahnhofsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg erfolgte die Erhöhung aller drei vorhandenen Bahnsteige auf eine einheitliche Höhe von 55 Zentimetern. Damit wird den Fahrgästen künftig ein stufenfreier Einstieg in die Regionalzüge ermöglicht. Zudem haben nun alle Bahnsteige ein taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen sowie eine moderne Bahnsteigausstattung, Beleuchtung und Aufzüge. Eine barrierefreie Rampe am Haupteingang wurde ebenfalls installiert, zudem wurden die Handläufe an den Treppen um circa 30 Zentimeter verlängert. Die Arbeiten starteten im Frühjahr 2017 und wurden bis Ende 2019 im Wesentlichen abgeschlossen. Im April gingen dann die neuen Aufzuganlagen in Betrieb.

Die Handläufe an den Treppen wurden im Zuge der Modernisierungsarbeiten verlängert. Noch gearbeitet wird in nächster Zeit an einer Aufwertung der Personenunterführung. | Bild: Singler, Julian

Eine Unterführung zum Wohlfühlen

Noch nicht fertig ist dagegen die neue Gestaltung der Personenunterführung, welche die DB in Zusammenarbeit mit der Stadt umsetzt. In den kommenden Wochen bis Ende November soll diese Maßnahme laut Michael Groh abgeschlossen sein – „nicht, wie zunächst vorgesehen, im Plan, aber auch bald“. Erik Pauly sagte dazu: „Vielen Gemeinderatsmitgliedern war die ansprechende Neugestaltung der Bahnhofsunterführung ein wichtiges Anliegen. Immer wieder wurde sie als schmuddelig und unansehnlich bezeichnet.“ Doch damit soll bald Schluss sein. Weil die Wände aufgehübscht und Lichtquellen neu verbaut werden, soll die triste Unterführung einem „bunten Tunnel mit gewisser Wohlfühlqualität“ weichen.

Drei neue Aufzüge stehen den Reisenden zur Verfügung. | Bild: Singler, Julian

Wie der OB außerdem erklärte, soll in Zukunft auch der Busbahnhof aufgewertet werden. Rund 1,6 Millionen Euro sind für einen barrierefreien Ausbau veranschlagt; weitere Park-and-Ride-Parkplätze in Donaueschingen sollen folgen, vor allem für Fahrräder. „Der öffentliche Nahverkehr ist uns wichtig. Die Stadt hat ihre Hausaufgaben in diesem Bereich schon lange gemacht“, so Pauly.

Anreiz für Pendler schaffen

Andrea Xander, Leiterin des Referats für Infrastrukturförderung ÖPNV im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, sagte: „Die Attraktivität des Schienenverkehrs spielt eine wichtige Rolle beim Umstieg vom Individualverkehr. Nach dem Umbau und der Modernisierung des Bahnhofs in Donaueschingen wird der Umstieg vom Auto auf die Schiene für viele Pendler angenehmer und auch leichter – ein Plus für die Mobilität und Lebensqualität in der Region.“ Der Erfolg des ÖPNV hänge immer davon ab, wie er sich präsentiere. Neben der Pünktlichkeit der Züge sowie der Preisstruktur sei in diesem Zusammenhang auch unmittelbar das äußere Erscheinungsbild wichtig, so Xander.

So sieht das Leitsystem für sehbehinderte Menschen im Bereich des Haupteingangs aus. | Bild: Singler, Julian

Zufrieden mit dem Ergebnis zeigte sich auch Manfred Kemter, Behindertenbeauftragter der Stadt Donaueschingen. Seinem Empfinden nach ist die Modernisierung des Bahnhofes gelungen. Das Projekt habe Vorbildcharakter für andere Standorte, wo noch vieles zu tun sei. „Menschen mit körperlichen Einschränkungen können sich jetzt sicherer fühlen. Das einzige, was fehlt und ich mir wünschen würde, sind behindertengerechte Parkplätze am Bahnhof„, sagte er.