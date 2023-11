Es ist ein typischer Herbsttag, an dem eine Gruppe Menschen durch Donaueschingen schlendert. Nichts ahnend von dem Ereignis, welches sie in Kürze überrumpeln wird, unterhalten sie sich auf der Straße über dies und das.

Zwei von ihnen begeben sich in Richtung Geldautomat, als sich plötzlich die Eingangstüre öffnet und ein Mann mit einem Sack voller Geld ins Freie stürmt. Gellende Schreie des Schreckens begleiten seine Flucht.

Aufgrund des schwarzen Strumpfes, der sein Haupt verhüllt, wird den Damen während des Geldabhebens schnell klar, dass sie Zeuginnen eines Banküberfalls geworden sind. Allerdings eines Ba-Ba-Banküberfalls, den die Erste Allgemeine Verunsicherung 1985 erstmals begangen hatte. Den Beweis für die räuberische Tat hält Kameramann Philipp Eiban fest.

Es handelt sich um die Pfohren Pop Singers (PPS). Sie stecken mitten in den Vorbereitungen für ihren neusten Coup. Die im Innenhof des Eventkellers gedrehte Szene ist nur ein kleiner Teil ihres fünften selbst geschriebenen Musicals, in welchem sie ihr Publikum auf eine große Reise mitnehmen.

Regisseurin Uschi Kohler (links), Vorsitzende Andrea Lewandwoski und Kameramann Philipp Eiban überprüfen, ob sie mit dem Dreh zufrieden sind. die | Bild: Rainer Bombardi

Das Live-Erlebnis findet wie seine vier Vorgänger Ende April auf der als Musicalstätte bewährten Bühne in der Festhalle Hüfingen statt. Erneut erwartet das Publikum auf ihrer Reise mit den PPS eine Serie an Erlenbissen geprickt mit Überraschungen und sonstiger Heiterkeit.

Die nächste Musikreise Das fünfte PPS-Musical „PPS auf großer Reise“ findet am 27. und 28. April 2024 um 19.30 beziehungsweise 18.30 Uhr (28.4.) in der Festhalle Hüfingen statt. Karten für das Musical sind ab sofort bei allen Chormitgliedern erhältlich. Die PPS proben jeden Mittwoch ab 20 Uhr in ihrem Vereinsraum der Alten Schule. Neue Mitglieder und Sänger sind jederzeit willkommen.

„Das Musical ist erneut ein Gemeinschaftswerk von uns allen“, erzählt PPS-Vorsitzende Andrea Lewandowski. Speziell erwähnt sie die musikalische Leiterin Jelena Mirkov, unter deren Leitung sich der Chor in den vergangenen Jahren in gesanglicher Hinsicht kontinuierlich weiterentwickelte. Sie dankt zudem Uschi Kohler, die als Regisseurin nie die Geduld verliere.

Erfreut ist Lewandowski zudem über das erneute Engagement von Nico Herbst, der bereits das vergangene Musical als Gesangssolist begleitete. „Die Vorbereitungen auf eine derartige Veranstaltung sind jedes Mal immens“, lacht der stellvertretende Vorsitzende Walter Kuttruff. Doch wenn sie beginnen, scheinen alle Anstrengungen, die vor den PPS liegen, wie wegeblasen.

Fotos auf dem Ausflugsschiff

Alle sind infiziert von dem Musicalvirus, das neben all den Mühen auch jede Menge schöne und gesellige Stunden verspricht. So wie beim ersten Außentermin Anfang Juli, bei welchem der Chor auf hoher See war. Damals stand auf dem Ausflugsschiff „Großherzog Ludwig“ ein Fotoshooting auf dem Programm. Ziel war es, aktuelle Bilder für die Plakate, Flyer und Eintrittskarten aufzunehmen.

Ort des Geschehens war der Bodensee und im Speziellen der Hafen von Bodman. Alles Weitere, das die Chormitglieder von ihrem Trip sonst noch mitbrachten wird das Publikum während der Musicalaufführung erleben. Diese bietet wieder eine Mischung aus reichlich Gesang und Musik, eingebettet in einer Geschichte mit diversen Reiseabenteuern.

Wie immer kommen die PPS mit einer eher spärlichen Kulisse aus, sodass sich die Gäste auf die Handlung und den Gesang konzentrieren können. „Wir sind zudem der Kleiderkammer in Bräunlingen dankbar, dass wir uns dort in Bezug auf unser Outfit und weitere Utensilien bedienen können“, lacht Kuttruff, der während des Musicals auch einen unbewaffneten Polizisten mimt.

Der Dreh mit dem Banküberfall war im Übrigen ursprünglich am Geldautomaten eines echten Geldinstituts geplant. Die Idee verwarfen die PPS aufgrund von Sicherheitsvorschriften, dem Einsatz des Ordnungsamtes und eventuell sogar echter Polizei rasch wieder. Der Flexibilität ihrer Regisseurin haben sie es zu verdanken, dass der Banküberfall dennoch stattfinden konnte.