Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr ein 54-Jähriger mit einem BMW 428 von der Käferstraße kommend, als er an der Kreuzung die Vorfahrt eines 19-Jährigen missachtete. Dieser war mit einem Opel Astra auf der Hermann-Fischer-Allee unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen.

Durch den Zusammenstoß entstand am BMW ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 2000 Euro.