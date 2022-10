Donaueschingen vor 24 Minuten

Autos krachen ineinander: Hubschrauber und Feuerwehr am Freitag in Donaueschingen im Einsatz

Es war am frühen Nachmittag, als Rettungskräfte in Donaueschingen ausrückten und in Richtung Stadionstraße aufbrachen. Dort ist es in dieser Zeit zu seinem Unfall gekommen. Was ist dort genau passiert?