In einer langgezogenen Linkskurve ist ein 18-jähriger Autofahrer am Freitagabend, 1. April, mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei ist die Ursache dafür noch nicht geklärt. Der Vorfall ereignete sich auf der K5753 von Neudingen in Fahrtrichtung Gutmadingen.

Auto überschlägt sich

In der Folge habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Fahrzeugdach liegen geblieben. Es sei zu diesem Zeitpunkt mit insgesamt vier Personen besetzt gewesen. Der Fahrer, sowie zwei Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren seien nach derzeitigem Ermittlungsstand dabei leicht verletzt worden.

17-Jährige stirbt

Eine mitfahrende 17-Jährige habe durch den Überschlag Kopfverletzungen erlitten, wodurch sie tödlich verletzt wurde. Alle Insassen hatten zum Unfallzeitpunkt den Sicherheitsgurt angelegt

Die verletzten Insassen wurden in umliegende Kliniken gebracht. Neben dem Notarzt waren mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr Donaueschingen mit 40 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.