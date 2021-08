Donaueschingen/Konstanz vor 1 Stunde

Auftakt für den Diskoschuss-Prozess: So soll die Pistolenkugel den Türsteher im Donaueschinger Club Okay getroffen haben

Am Konstanzer Landgericht hat das Verfahren um Skelcim K. begonnen, der im Dezember 2017 in der Donaueschinger Diskothek Okay auf einen Türsteher geschossen haben soll. Am ersten Prozesstag ging es um Erinnerungslücken, ein Hausverbot und einen Blick in die Arbeitswelt der Türsteher.