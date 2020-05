von Anita Reichart

Es kommt halt manchmal anders, als man denkt. Denn besondere Ereignisse erfordern auch einen besonderen Umgang damit. Corona hält also die Welt trotz stetiger Lockerungen immer noch in Atem, und das Virus kann, wie man an Baggerfahrer Albert Gliese sieht, im übertragenen Sinne auch das Aussehen von Menschen verändern.

Symbolisch, mit einem großen Banner, weist der Wolterdinger Fußballclub auf seinen Geburtstag hin, was auch von der Straße in Richtung Tannheim nicht zu übersehen ist. Die vierbeinigen und umweltfreundlichen Rasenmäher sorgen dafür, dass es nicht hinter langen Gräsern verdeckt wird. Bild: Anita Reichart

Ursprünglich war am vergangenen Freitag der Spatenstich für den lang ersehnten Kunstrasenplatz des Wolterdinger Fußballclubs, der in wenigen Wochen auch sein 100-jähriges Bestehen gebührend feiern wollte, geplant.

Nach reiflichem Abwägen hat die Vereinsführung diesen Termin jedoch kurzfristig abgesagt. „Für unser Kunstrasen-Projekt bekommen wir so viel Geld von der Stadt Donaueschingen, dass wir nicht den wilden Mann spielen wollen“, sagt Vorsitzender Markus Langenbacher. Was so viel heißen soll wie, dass diese Angelegenheit jetzt nicht im Hopp-la-hopp-Verfahren, sondern „etwas Stilvoller über die Bühne gehen soll“, fügt Schriftführerin Susanne Engesser an. Man wolle mit gutem Gewissen bei dem großen Projekt mit der langen Planungsphase, den Spatenstich in einem etwas schöneren Rahmen begehen, und eben auch unter anderem die Ehrenvorsitzenden und weitere VIP-Gäste einladen. Dies sei, wenn alles weiter so gut laufe, dann am Mittwoch, 20. Mai, um 18 Uhr wohl möglich.

Es wird schon kräftig gearbeitet

Doch auch ohne Spatenstich steht die Zeit bei den Wolterdinger Fußballern nicht still. Das langersehnte Ziel rückt immer näher. Der bisherige Hartplatz hat seine Daseinsberechtigung erfüllt, und weicht einem modernen Kunstrasenplatz. Wer an der Sportstätte unterhalb des Hallenberges vorbei kommt, kann beobachten, dass dort emsiges Arbeiten herrscht. Die ganze Woche über haben die Mitglieder in Eigenleistung die Drainage für den neuen Rasenplatz hergestellt. Hierfür war es erforderlich, die am alten Platz vorhandenen Drainagen freizulegen und ein neues Bett für die moderne Anlage zu schaffen. Eine große Hilfe war hier auch Albert Gliese, der mit einem kleinen Bagger mit hohem Zeit-und Arbeitsaufwand hilfreich zur Seite stand.

Dem normal nackten 58-jährige Gerüstbauer, der über Wolterdingen hinaus bekannt ist, hat Corona ein anderes Gesicht gegeben: Seit der Campingplatz am Bodensee Mitte März, schließen musste, hat er sich nicht mehr rasiert. Und dieses werde er auch so lange nicht machen, bis er sich dort wieder niederlassen könne, verrät er mit einem Lachen im Gesicht. Er war noch nie aktiver Fußballspieler. Doch sein Herz hänge eben am heimischen Fußballclub. Er hat auch schon beim Bau des neuen Vereinshauses mitgeholfen. Seit 20 Jahren ist er jetzt aber passives Mitglied. Und die stetigen Einladungen zu den AH-Ausflügen sehe er als gebührenden Lohn für sein Engagement.

Corona zum Trotz: Baggerfahrer Albert Gliese wird sich erst wieder rasieren, wenn sein Campingplatz am Bodensee wieder öffnet.

Ab Dienstag wird die beauftragte Firma vor Ort sein, mit der Fräse den Trennbelag mit Schotter vermischen, was zwei Tage in Anspruch nimmt. Am Donnerstag wird mit dem Grader die Planie erstellt, die Drainagenplatten sollen am 19. Mai geliefert werden.

Platz ökologischen Anforderungen entsprechen

Beim Kunstrasenplatz handelt es sich nach Angaben des Vereins um modernste Qualität, die vor allem auch den heutigen ökologischen Anforderungen entspricht. Alle einzusetzenden Materialien würden strengen Umweltanforderungen entsprechen und wären weitgehend aus nachhaltig gewonnenen Stoffen produziert worden. Das Granulat besteht aus naturbelassenem unbehandeltem Kork und belastet die Umwelt zu keinem Zeitpunkt, was dem Vorsitzenden Markus Langenbacher auch sehr wichtig ist.

Zwar mussten der Festakt zum Jubiläum und auch der Spatenstich verschoben werden, doch die Vereinsführung ist optimistisch, dass zwei weitere Termine des FC Wolterdingen stattfinden können. Nach jetzigem Stand findet das Turnier um den „Erwin-Schenkenbach-Pokal“ am 15. Und 16. August statt. Das B+B-Thermo-Technik-Vorbereitungsturnier für Junioren soll am 12. und 13. September steigen.