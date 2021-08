Donaueschingen vor 3 Stunden

Aufdringlicher Hofreiniger sorgt in Donaueschingen für Ärger

Ein nicht gewünschtes Angebot für eine Hofreinigung in Donaueschingen hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Straße „An der Halde“ für Ärger gesorgt, teilt die Polizei mit.