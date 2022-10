von Roland Sigwart

Malereien, Skulpturen, Mixed Media, Installationen und Fotografien zeigt die Donaueschinger Künstlergilde bei ihrer Jahresausstellung. Die wird am Freitag, 21. Oktober, um 19,30 Uhr im Bartok-Saal der Donauhallen eröffnet.

Künstlergilde Donaueschingen: Magdalena Oppelt (Gaienhofen) präsentiert sich in der Donauhalle mit weiblichen und männlichen Torsi-Bildern. | Bild: Roland Sigwart

Wolfgang Zimmermann aus Villingen-Schwenningen, der ehemalige Vorsitzende der Donaueschinger Künstlergilde, zeigt großformatige Werke aus seiner neusten grafischen Serie. | Bild: Roland Sigwart

Insgesamt sind es 23 Künstler, die ihre interessanten Werke präsentieren. Neben 20 Vereinsmitgliedern sind auch drei Gastaussteller in der Donaustadt mit von der Partie: Der Künstler Kolibri (Werner Blattmann) aus Jestetten sowie Ursula Rieger und Markus Zeller aus Villingen-Schwenningen.

Monika Rosenberger (Stockach) hat erstmals mit Hinterglasmalerei in mehreren Ebenen experimentiert. „In Motion“ nennt sie ihre dabei entstandenen Acryl-Bilder. | Bild: Roland Sigwart

Bernd Scheller (VS) bleibt auch 2022 seiner Linie treu: Er zeigt neue Werke seiner figurative Malerei mit Abstraktionselementen, die von alten Meistern inspiriert sind. | Bild: Roland Sigwart

Erstmals geht die Gilde-Jahresschau unter der neuen Leitung von Gilde-Vorsitzendem Jörg Michaelis über die Bühne. Für die Ausstellungsarchitektur zeigt sich wie schon in den Vorjahren Vereins-Vize Charly Walter verantwortlich. Gedacht wird an der Ausstellung an die beiden verstorbenen Vereinsmitglieder Karin Sandmann-Meyer und Irene Huber.

Romana Glunk aus Fluorn-Winzeln zeigt in der Donaustadt „Star-Portraits“ und auch eine „Schwarzwaldmaid“. | Bild: Roland Sigwart

Geöffnet ist die Jahresausstellung der Donaueschinger Künstlergilde bis einschließlich Sonntag, 30. Oktober. Von Dienstag bis Freitag ist der Bartok-Saal jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags ist von 10 bis 18 offen.

Marita Hornberger aus Owingen zeigt Frauenportraits und deren Stimmungslage zu aktuellen Krisenzeiten. | Bild: Roland Sigwart

Angelika Brackrock präsentiert „Kolonien“, räumliche Wandgebilde. | Bild: Roland Sigwart

Mit 90 Jahren die älteste Ausstellerin ist Erika Lohner (aus Friedrichshafen), die sich 2022 zum letzten Mal aktiv an der Donaueschinger Jahresausstellung präsentiert. | Bild: Roland Sigwart

Der Donaueschinger Chris Leithaeuser zeigt „Mixed-Media Prints auf Gewebe“, auf unserem Bild seine „Super Nova“. | Bild: Roland Sigwart

Nach einer Phase mit Landschaftsfotografien zeigt Jörg Michaelis (Blumberg) aktuell ausdruckstarke Schwarz-Weiß-Portraits. | Bild: Roland Sigwart

Eine Finissage am 30. Oktober mit Musikumrahmung von Pianist Tom Bayer setzt den Schlusspunkt der Schau.