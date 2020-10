Nur für Abonnenten Visual Story Veröffentlicht am 17. Oktober 2020

Die Jagd nach schönen Fotomotiven macht auch vor Donaueschingen nicht Halt. Sehen Sie in diesem Artikel, wo die Stadt in der App Instagram zu finden ist. Und welche Orte noch Potenzial haben Instagram schult das Auge für das besondere Foto: In Donaueschingen gibt es genügend Motive.| Bild: Hannah Schedler

Instagram ist so beliebt wie nie zuvor. Diese These bestätigen Statistiken der App selbst. So werde Instagram von etwa jedem zweiten Deutschen genutzt. Im Oktober feiert die Foto-Plattform den zehnten Geburtstag.Donaueschingen ist natürlich