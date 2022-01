Donaueschingen vor 2 Stunden

Auf den Teller statt in die Tonne: Was hat die Lebensmittelretter-App „Too Good to Go“ in Donaueschingen zu bieten?

Immer mehr Läden in Donaueschingen bieten bei der Lebensmittelretter-App „Too Good to go“ überschüssige Ware für einen Spottpreis an. So können Lebensmittel vor der Tonne gerettet werden. Wie die App funktioniert und welche Geschäfte in der Region mitmachen.