Ein Freizeitvergnügen mit Wettbewerbscharakter, das sich drei Generationen ohne Online-Vorbestellung oder Anmeldung teilen können: Das ist eine Runde auf dem Donaueschinger Minigolfplatz. Seit Ende Mai ist der Parcours wieder geöffnet und Güney Birdüzer freut sich im neunten Jahr, seit er die Anlage zwischen Parkschwimmbad und Parkrestaurant betreibt, dass er die Saison zum ersten Mal mit einem komplett sanierten 18-Bahnen-Spielfeld eröffnen konnte.

Das Spielgerät auf dem Minigolfplatz soll durch ein neues Gerät ersetzt werden. | Bild: Jens Wurthorn

Jetzt fehlt nur noch eines: Das Spielgerüst im Eingangsbereich wird ersetzt. Es passt nicht mehr zu den farbigen und akurat umrandeten Bahnen mit ihren Aufbauten, um die sich im vergangenen Frühsommer im Auftrag der Stadt Handwerker wie Maler und Schlosser gekümmert hatten.

Voraussichtlich im Spätsommer bis Herbst wird ein Spielgerät aufgebaut, das laut Auskunft der stellvertretenden Sprecherin der Stadtverwaltung, Jennifer Schwörer, bisher im Konversionsbereich steht. Den Aufbau übernimmt eine von der Stadt beauftragte Baufirma.

Dieses Spielgerät steht momentan noch im Konversionsgelände. Im Spätsommer soll es auf dem Minigolfplatz aufgebaut werden. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

Weil die Bahnen in Schuss waren, beschränkte sich die Saisonvorbereitung, darauf, Bäume und Sträucher zurückzuschneiden und den Rasen zu richten. „Generell sind wir für Unterhaltungsmaßnahmen zuständig“, so der Betreiber. Dass die Pflege des Minigolfplatzes einen hohen Stellenwert hat, sieht man an diesem Tag am kurzgeschorenen Rasen. Den „Teppich-Look“ hätten vier Mann in drei Stunden erzeugt, erzählt Birdüzer.

Noch ist niemand unterwegs: Der Minigolfplatz in Donaueschingen am Morgen. | Bild: Wursthorn, Jens

Nachdem der Minigolfplatz erst verspätet öffnen konnte – „die warmen Frühlingstage um Ostern hole ich nicht mehr auf“ – hofft Birdüzer auf regen Betrieb im Sommer. Wenn viele Familien nicht in den Urlaub fahren, sei eine gemeinsame Platzrunde kein teures Vergnügen und spontan möglich. Und vielleicht ein Beispiel dafür, in der Nähe das Schöne zu erkennen. „Wir haben so viel Platz, dass es keine Beschränkung bei der Nutzerzahl gibt“, so Birdüzer. Abstandsregeln werden eingehalten. Bei den spielenden Gruppen, meist Familien, sei das ohnehin kein Problem.