Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr wurde der Max-Rieple-Platz um eine Attraktion reicher: Eine Bücher-Box mit dazugehörender Sitzgelegenheit bietet seitdem allen Lesefreudigen ein niederschwelliges Literaturangebot, das rund um die Uhr zum Entdecken und Schmökern einlädt, wie die Donaueschinger Stadtverwaltung in einer Mitteilung schreibt.

Wunsch wurde Wirklichkeit

Eine Bücher-Box sei eine Art öffentlicher Bücherschrank: Jeder könne dort Bücher einstellen und auch entnehmen. Eine solche Station sei schon länger von Einheimischen und Touristen gewünscht gewesen und sei nun durch eine finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung Donaueschingen und der Energiedienst AG verwirklicht worden.

Oberbürgermeister Erik Pauly konnte die Bücher-Box laut Stadt im Beisein zahlreicher großer und kleiner Gäste einweihen. Denn zu diesem Anlass bot die Stadtbibliothek eine besondere Outdoor-Lesestunde mit dem Bilderbuch „Wer hat mein Eis gegessen?“ von Rania Zaghir (Text) und Racelle Ishak (Illustrationen). Vorgelesen und gespielt von den beiden Lesepatinnen Jessica Binder und Renate Droste, verfolgten die Kinder gebannt die Geschichte vom kleinen Mädchen, das sich fragt, wie es eine große Eistüte essen kann, ohne sich zu bekleckern, so die Mitteilung.

„Künftig kann sich jeder fragen: ‚Wer hat mein Buch gelesen?‘, nachdem es in die Bücher-Box eingestellt wurde. Das öffentliche Bücher-Recycling ist nachhaltig und schont Ressourcen“, freut sich OB Pauly über das neue Angebot. Und weiter: „Der Max-Rieple-Platz eignet sich besonders für solch ein öffentliches Bücherregal, denn er ist ein kultureller Treffpunkt in Donaueschingen. Zudem passt sich die Box perfekt an den Standort an. Es wirkt, als habe sie schon immer dort gestanden.“

Viele Gäste seien bereits kurz nach der Einweihung in der neuen Bücher-Box fündig geworden oder stellten dort selbst Bücher ein, um sie anderen Lesehungrigen zur Verfügung zu stellen.